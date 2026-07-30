Reprodução Instagram Cauã Reymond relembra depressão vivida durante casamento com Grazi Massafera

Cauã Reymond revelou ter enfrentado um quadro de depressão em um dos momentos mais bem-sucedidos de sua trajetória pessoal e profissional. Em entrevista ao CharlaPodcast, o ator de 46 anos contou que viveu um período delicado após o sucesso de "Avenida Brasil", exibida em 2012, quando também estava casado com Grazi Massafera e celebrava o nascimento da filha.

Segundo o artista, apesar de ter conquistado tudo o que desejava, sentia que algo ainda lhe faltava. "Após Avenida Brasil, eu acho que eu vivi uma pequena depressão. Sou um cara que acordo cedo, surfo. Não me imobilizou, mas eu vivi um momento de muito sucesso. Vivi um casamento com uma pessoa especial, minha filha tinha nascido, tudo estava certo na minha vida, e eu não me sentia preenchido", afirmou.

Reprodução TV Globo Cauã Reymond em cena de "Avenida Brasil"

O papel da terapia no processo de cura

Cauã destacou que buscar ajuda profissional foi fundamental para compreender o que estava sentindo. Durante a terapia, ele passou a refletir sobre suas conquistas e a lidar melhor com as próprias expectativas.

"Foi muito importante sentar em um consultório e falar: 'Cara, tudo o que eu queria, eu conquistei'. Foi essa a sensação", contou.

O ator também aproveitou a entrevista para falar sobre a importância do autoconhecimento e do acompanhamento psicológico na superação da depressão. Segundo ele, o processo envolveu conversas, aprendizados e a disposição para reconhecer os próprios erros.

"Saí dessa através da terapia, conversando, errando. Eu caio e levanto, quero aprender com meu erro", disse.

História familiar marcada por desafios

Durante a conversa, Cauã relembrou a trajetória difícil de sua família e afirmou que levou tempo para compreender tudo o que conquistou ao longo da vida.

"Nunca imaginei, de onde eu saí. Minha mãe era empregada, HIV positivo, adotada. Minha avó foi mãe solteira. Minha tia foi adotada também, esquizofrênica, assassinada no hospício. Uma história extremamente trágica. Eu levei um tempo para me assentar e ser grato", revelou.

O ator refletiu ainda sobre como o sucesso pode trazer desafios emocionais que nem sempre são percebidos por quem está de fora.

O lado emocional do sucesso

Para Cauã, é comum que muitas pessoas enfrentem dificuldades justamente quando atingem seus maiores objetivos. Segundo ele, aceitar as próprias conquistas também faz parte do amadurecimento emocional.

"Na maioria das vezes, é no auge que a pessoa está com dificuldade. Não na caminhada. A maturidade e o apoio te ajudam a aceitar suas conquistas. Muita gente não aceita essas conquistas", concluiu.



