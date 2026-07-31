Reprodução/Internet A Fazenda voltará a ter edições ao vivo aos domingos

A Record decidiu promover uma mudança inédita nos últimos anos de A Fazenda. A próxima temporada do reality terá edições ao vivo nas noites de domingo, algo que não acontecia desde 2011. A alteração faz parte da estratégia da emissora para fortalecer a disputa pela vice-liderança de audiência contra o SBT no dia mais competitivo da televisão aberta.

Segundo o plano comercial da atração, a Prova de Fogo e outros momentos importantes da competição passarão a ser exibidos ao vivo aos domingos. Atambém prepara novas dinâmicas para a semana de estreia do programa. A informação é da Folha de S.Paulo.

Será a primeira vez que Adriane Galisteu apresentaráao vivo nesse dia da semana. Até a temporada anterior, a edição dominical tinha cerca de 30 minutos de duração e reunia apenas um resumo dos principais acontecimentos do fim de semana no confinamento.

Com a mudança, apretende aproveitar o bom desempenho do reality para aumentar sua competitividade diante do SBT na faixa noturna de domingo. Nos bastidores, a emissora também trabalha para que as transmissões do Campeonato Brasileiro impulsionem a audiência do programa.

Detalhes sobre a nova edição

A nova edição demanterá o formato adotado nas temporadas mais recentes, com um elenco formado por famosos e influenciadores conhecidos em diferentes nichos das redes sociais. O reality estreia em 14 de setembro e permanecerá no ar até dezembro, totalizando 95 dias de competição. Além das mudanças na programação dominical, a emissora prepara outras novidades para a abertura da temporada.

A nova edição de A Fazenda contará com 22 peões. Rodrigo Carelli afirmou em junho que a equipe já havia começado a formar o que classificou como um “supercasting” e contou algumas novidades. "Tem várias novidades, mas as que a gente pode falar é que agora a gente tem um camarim, acredita? É ao lado do quarto. Vai ser incrível", adiantou.

O diretor também confirmou a ampliação do deck, espaço onde acontecem a votação da Roça e algumas dinâmicas do programa. "Aquele lugar está muito maior, três vezes maior. A gente vai fazer uma parte da festa lá", explicou. Rodrigo Carelli revelou que o Rancho do Fazendeiro terá um papel mais importante nesta temporada. "Não vai poder dormir, mas vai ser mais explorado", disse.