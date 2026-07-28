Reprodução Instagram Carolina Dieckmmann sai em defesa de Xuxa e faz homenagem emocionante nas redes

Carolina Dieckmmann saiu em defesa de Xuxa Meneghel nesta terça-feira (28) após a apresentadora ser alvo de críticas nas redes sociais pelos figurinos usados na turnê "O Último Voo da Nave". Em uma publicação emocionante, a atriz exaltou a liberdade feminina e destacou a influência da Rainha dos Baixinhos em diferentes gerações de mulheres.

Ao compartilhar uma foto de infância ao lado de Xuxa, Carolina aproveitou para homenagear a artista e reforçar a importância de sua trajetória.

"Viva um milhão de vezes as mulheres livres. Muitas delas inspiradas por você, Xuxa! A dança que você inventou reverbera, invoca quem fomos e ilumina quem somos", escreveu a atriz.

Na sequência, Carolina Dieckmmann publicou o registro em que aparece ainda criança ao lado da apresentadora e declarou: "Eu era essa menininha até sempre".

Carolina exalta legado de Xuxa

A manifestação da atriz acontece após Xuxa enfrentar uma onda de comentários negativos e etaristas relacionados aos figurinos utilizados nos shows da turnê. Nas redes sociais, alguns internautas questionaram as roupas escolhidas pela apresentadora, alegando que elas seriam inadequadas para sua idade.

A publicação de Carolina rapidamente repercutiu entre os fãs, que também aproveitaram a ocasião para defender a liberdade das mulheres de se expressarem independentemente da idade.

Reprodução Instagram Xuxa Meneghel

Xuxa debocha das críticas

Sem se abalar com os comentários, Xuxa Meneghel respondeu às críticas com bom humor. Ao agradecer as inúmeras mensagens de apoio recebidas dos admiradores, a apresentadora fez um trocadilho divertido com o nome da própria turnê.

"Estou até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês para mim. NADA é melhor ou maior que amor de verdade, e quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas 'críticas', pois quem sabe com isso vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)... da nave", brincou.







