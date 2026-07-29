Reprodução/Internet Catia Fonseca negocia retorno à televisão aberta pela Jovem Pan

Catia Fonseca pode voltar à TV aberta nos próximos meses. A apresentadora negocia com a Jovem Pan a criação de um programa diário de entretenimento, variedades e prestação de serviço, formato que marcou sua carreira na Record, TV Gazeta e Band. A iniciativa integra o plano da emissora para fortalecer sua presença no segmento televisivo.

O portal Leo Dias informou que uma reunião aconteceu nesta terça-feira (28), às 17h, entre Catia Fonseca, o diretor Rodrigo Riccó e executivos da Jovem Pan. Walter Zagari e Fernando Pelégio representaram a emissora no encontro, responsável por discutir os próximos passos da negociação.

Nos bastidores, a Jovem Pan estuda colocar Catia Fonseca em uma faixa entre 15h e 17h, horário semelhante ao ocupado por ela em outras emissoras. A estratégia busca aproveitar um formato já estabelecido no mercado, voltado ao público feminino e familiar, em uma disputa direta por audiência durante o período da tarde.

Negociação ainda depende de definição

Caso as conversas avancem, o projeto marcará uma nova etapa na carreira da apresentadora. A emissora acredita que a identificação construída por Catia Fonseca com o público pode fortalecer sua programação. Internamente, o investimento em nomes conhecidos é tratado como parte essencial da estratégia para firmar espaço na TV aberta.

Carreira de Catia Fonseca

Ainda não existe definição oficial sobre o formato da atração nem sobre a data de estreia. As negociações devem avançar após a reunião desta terça (28). Na mesma faixa horária, a Globo exibe parte da Edição Especial, a Sessão da Tarde e o Vale a Pena Ver de Novo, concorrentes diretos de um eventual novo programa da apresentadora.

A apresentadora estreou na Rede Mulher em 1994, à frente do programa Com Sabor. No ano seguinte, assumiu o comando do matinal Universo Feminino, ampliando sua presença na televisão.

Em 1998, a comunicadora aceitou um convite da TV Manchete (1983-1999) para apresentar Mulher de Hoje. Ainda naquele ano, também trabalhou na TV Gazeta, onde comandou o programa Pra Você. No ano seguinte, ela foi contratada pela Record para substituir Ana Maria Braga no comando do Note e Anote.

Em 2002, Catia Fonseca retornou à TV Gazeta para assumir o tradicional Mulheres, conduzindo uma reformulação do programa. A comunicadora deixou a TV Gazeta em 2017 e assinou contrato com a Band no ano seguinte para comandar o Melhor da Tarde. Em 2025, a artista decidiu deixar o canal.