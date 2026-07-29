A Globo usará o Mais Você para apresentar ao público os participantes da nova temporada de Chef de Alto Nível. Antes da estreia do reality gastronômico, Ana Maria Braga comandará uma série especial sobre a seleção dos competidores, mostrando os bastidores do processo de escolha, histórias de vida e desafios culinários em um formato que antecederá a chegada da disputa ao horário nobre.Batizada de Seleção de Alto Nível, a cobertura será dividida em oito episódios. O primeiro irá ao ar em 28 de setembro e funcionará como um docu-reality, acompanhando as etapas da seleção até a definição dos 21 chefs que disputarão a temporada. A informação é da Folha de S.Paulo.Nos sete episódios seguintes, Ana Maria Braga receberá três competidores por edição no estúdio do Mais Você. Os participantes representarão diferentes categorias da competição, prepararão receitas ao vivo e compartilharão suas histórias antes da estreia oficial do programa.
Ana Maria Braga terá papel maior no reality
A nova temporada de Chef de Alto Nível está marcada para 27 de outubro. Ao todo, a Globo produzirá 18 episódios, quatro a mais do que na primeira edição. Apesar do aumento na quantidade de programas, o número de participantes permanecerá o mesmo. Ana Maria Braga ganhará uma participação mais decisiva na dinâmica do reality.A mudança atende a pedidos do público e do mercado anunciante, com a apresentadora acompanhando mais de perto os competidores e oferecendo suporte durante a disputa. O trio de jurados continuará formado por Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, que renovaram contrato para a nova temporada. As gravações acontecerão entre setembro e outubro, período em que Ana Maria Braga ficará afastada do comando do Mais Você.
Formato do Chef de Alto Nível
Vinte e quatro chefs de cozinha, sendo profissionais e amadores, são divididos em três categorias diferentes em cada um dos níveis, tendo toda a gama de utensílios, recursos e alimentos para prepararem os seus pratos e levarem à avaliação dos jurados. Eles também recebem toda a monitoria dos jurados e de convidados para realizarem as suas provas.
Os participantes são separados em três equipes que competem em três tipos de cozinha: alto padrão (com ampla variedade de produtos e utensílios), intermediária (com quantidade moderada de produtos e utensílios) e precária (com quantidade limitada de produtos e utensílios).