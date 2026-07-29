Reprodução/Internet Globo exibirá série especial antes do Chef de Alto Nível

A Globo usará o Mais Você para apresentar ao público os participantes da nova temporada de Chef de Alto Nível. Antes da estreia do reality gastronômico, Ana Maria Braga comandará uma série especial sobre a seleção dos competidores, mostrando os bastidores do processo de escolha, histórias de vida e desafios culinários em um formato que antecederá a chegada da disputa ao horário nobre.

Batizada de Seleção de Alto Nível, a cobertura será dividida em oito episódios. O primeiro irá ao ar em 28 de setembro e funcionará como um docu-reality, acompanhando as etapas da seleção até a definição dos 21 chefs que disputarão a temporada. A informação é da Folha de S.Paulo.

Ana Maria Braga terá papel maior no reality

Nos sete episódios seguintes, Ana Maria Braga receberá três competidores por edição no estúdio do Mais Você. Os participantes representarão diferentes categorias da competição, prepararão receitas ao vivo e compartilharão suas histórias antes da estreia oficial do programa.

A nova temporada de Chef de Alto Nível está marcada para 27 de outubro. Ao todo, a Globo produzirá 18 episódios, quatro a mais do que na primeira edição. Apesar do aumento na quantidade de programas, o número de participantes permanecerá o mesmo. Ana Maria Braga ganhará uma participação mais decisiva na dinâmica do reality.

Formato do Chef de Alto Nível

A mudança atende a pedidos do público e do mercado anunciante, com a apresentadora acompanhando mais de perto os competidores e oferecendo suporte durante a disputa. O trio de jurados continuará formado por Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, que renovaram contrato para a nova temporada. As gravações acontecerão entre setembro e outubro, período em que Ana Maria Braga ficará afastada do comando do Mais Você.

Vinte e quatro chefs de cozinha, sendo profissionais e amadores, são divididos em três categorias diferentes em cada um dos níveis, tendo toda a gama de utensílios, recursos e alimentos para prepararem os seus pratos e levarem à avaliação dos jurados. Eles também recebem toda a monitoria dos jurados e de convidados para realizarem as suas provas.

Os participantes são separados em três equipes que competem em três tipos de cozinha: alto padrão (com ampla variedade de produtos e utensílios), intermediária (com quantidade moderada de produtos e utensílios) e precária (com quantidade limitada de produtos e utensílios).