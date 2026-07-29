Reprodução/TV Globo Susana Vieira fala sobre 'Odete' de Debora Bloch

Susana Vieira criticou a interpretação de Débora Bloch como Odete Roitmann no remake de Vale Tudo, em 2025, durante o Conversa com Bial na última terça-feira (28). Ao falar das vilãs icônicas da dramaturgia nacional, a artista comparou a última versão com a apresentada por Beatriz Segall (1926-2018).

De acordo com Susana, a força das maldades de Odete na versão de 1988 estava inteiramente ligada à postura da atriz.

"Existem papéis, por exemplo, vamos lembrar da novela que a Debora Bloch fazia, uma personagem que havia sido feita pela Beatriz Segall. Então a Beatriz já contava uma postura de uma pessoa séria, distante, uma pessoa até um pouco antipática", disse.

A famosa disse que o remake não conseguiu protagonizar o mesmo impacto que no final dos anos 80.

Quando entrou a Debora no ar, ela entrava, mas não imprimia o medo que a Beatriz Segall dava. Realmente, ela tinha que ter dado um pouco mais de cor para fazer as coisas. Susana Vieira









A forte comparação aconteceu em um bate-papo sobre personagens que não cometeram grandes crimes para serem considerados vilões. Com relação a Odete Roitman, o poder dela vinha da autoridade na cena.

Lilian Cabral, que esteve presente na entrevista, falou sobre sua convivência com Beatriz Segall, na versão original de Vale Tudo.

"Na época da novela do Gilberto Braga, depois que ela Beatriz me viu no teatro, começou a conversar mais comigo. E era muito bom conversar com ela, porque era uma pessoa extremamente culta", soltou.

Morrendo com a Susana Vieira falando que a Odete Roitman da Débora Bloch não imprimia o medo da Odete de Beatriz Segall. #ConversaComBial pic.twitter.com/0fj1WuFQAo — eplay (@forumeplay) July 29, 2026

Manuela Dias comenta sobre críticas

A autora foi responsável por reproduzir o remake de Vale Tudo. Recentemente, ela comentou sobre o fato de não ter matado "Odete Roitman", como na versão original. A atitude foi bastante criticada.

"Por que eu não matei a Odete? Porque a elite não morre. A elite e o poder instituído eles mudam pra continuar igual, é como o capitalismo. Então, pra mim fez todo o sentido que a Odete ficasse viva", contou à Rádio Metrópole.

"Entendo muito a angústia do público em relação às mudanças. Que bom que gerou polêmica, porque o pior sentimento é a indiferença", disse.



