Reprodução/Instagram/@badarik_gonzalez Ex-genro de Ana Maria Braga e Mariana Maffeis

Badarik González, ex-marido de Mariana Mariaffeis, filha de Ana Maria Braga, voltou a falar publicamente sobre a polêmica em meio ao processo de separação, na última terça-feira (28). Durante uma transmissão ao vivo em seu perfil social, ele pediu que os dois filhos sejam preservados do péssimo momento familiar.

As falas vieram após a Justiça dar a medida protetiva que impede que Badarik tenha contato com as crianças. Embora tenha se tornado público há pouco tempo a separação, Mariana e González estavam separados há dois meses.

Pedido de compaixão

Sem citar a filha da apresentadora Ana Maria Braga, ele afirmou que seus filhos não sofram com todo esse processo.

"Eu quero pedir, por favor, compaixão, muita compaixão. Existem as crianças, existem as nossas. Existem crianças de dois aninhos, imagina. Cinco aninhos. Merecemos ser abraçados pelo amor, pelo respeito, pelo diálogo", disse.

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Ainda durante a live, o professor de ioga pediu calma ao público e à mídia para que o caso seja resolvido sem ataques ou julgamentos.

"Eu não estou aqui para atacar ninguém. Espero apenas que possamos olhar para as crianças com muita compaixão e colocar o bem delas acima de qualquer conflito. Essa é a prioridade. Qualquer conflito, seja qualquer medida, qualquer situação, violência, qualquer coisa, elas são a prioridade", frisou.

De acordo com o colombiano, essa exposição pode gerar problemas aos filhos no futuro. Por este motivo, ele pediu serenidade para que todo mundo possa resolver o caso da melhor forma.

"Eu, por esse presente de amor que são nossos filhos, dado para a vida, então peço, por favor, que nos resguarde nesse momento", ressaltou.

Ele ainda firmou que segue aberto para dialogar e que irá responder pessoalmente a todas as mensagens dos seguidores que tenham alguma dúvida sobre a polêmica.

"Caso você tem alguma questão que queira me falar, pode me escrever diretamente. Eu mesmo que respondo às mensagens no Instagram", pontuou.

Quem é Badarik González?

Badarik é natural da Colômbia e trabalha no Brasil como professor de ioga. Ele é pai de duas filhas com Mariana: Varuna, de 5 anos; e Hima, de 2.

Mariana Maffeis e Badarik González foram casados por seis anos e, há dois meses, tudo chegou ao fim. A separação se tornou pública após a notícia de que a filha da comunicadora global teria pedido uma medida protetiva contra o ex.

Não foi a primeira vez que o professor de ioga respondeu a comentários sobre o seu financeiro. Em 2024, após levar os filhos para uma aula de equitação, ele falou sobre críticas dos seguidores que diziam que ele vivia às custas da apresentadora global.

"Simplicidade tem a ver com esforço, com dedicação. A simplicidade vai se manifestar, sou muito grato pelo que minha sogra dá para nós", disse na época.



