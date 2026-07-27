Reprodução/Internet Fábio de Melo doou o prêmio a uma espectadora do programa

Fábio de Melo e Chrystian Shankar protagonizaram um dos momentos mais comentados da edição de domingo (26) do Programa Silvio Santos, no SBT. Durante o Jogo das 3 Pistas, os sacerdotes decidiram doar os prêmios conquistados a uma senhora que acompanhava a gravação na plateia. A atitude emocionou o público presente e recebeu elogios de Patricia Abravanel.

Depois de conquistar R$ 770 na disputa, Fábio de Melo pediu a palavra antes de deixar o palco e explicou que desejava entregar o valor à espectadora, que havia chamado sua atenção desde o início da gravação. “Posso fazer uma coisa? Deus me deu muito mais do que eu preciso", disse ele.

Na sequência, o sacerdote explicou o motivo da decisão. “Desde a hora que eu cheguei aqui, eu olhei o rosto de uma senhora que comoveu muito. Eu queria que ela ficasse com o meu prêmio. Pode ser?”, relatou ele.

Com autorização de Patricia Abravanel, a mulher escolhida por Fábio de Melo foi chamada ao palco. Sob aplausos da plateia, o padre entregou o dinheiro, abraçou a espectadora e disse: “Faça bom proveito. Compre uma coisinha para a senhora", afirmou para a mulher. Comovido com a atitude do colega, Chrystian Shankar também decidiu abrir mão do prêmio recebido no quadro.

Após conquistar R$ 600, ele anunciou que a mesma senhora ficaria com o valor. “Já que vai levar o dele, leva o meu também, minha filha. Que que é isso?”, relatou. Ao entregar o prêmio, o sacerdote abraçou a espectadora e deixou uma mensagem. “Uma grande bênção na vida da senhora. Tudo de bom. Deus abençoe. E Maria, o nome da minha mãe. Nada é por acaso", disse.

Patricia Abravanel elogiou os convidados

Em seguida, Chrystian Shankar agradeceu o colega pela iniciativa de dar o dinheiro para a mulher. “Obrigado, Fábio, você que deu o pontapé", pontuou. O gesto dos dois convidados foi celebrado pela plateia com aplausos e manifestações de apoio. Herdeira de Silvio Santos (1930-2024), Patricia Abravanel também destacou o momento durante a atração e afirmou que foi um programa lindo. “Foi lindo. São mais do que palavras, os gestos já mostraram. Obrigada. Foi lindo demais. Que programa lindo", contou.