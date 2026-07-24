Divulgação/GeTV Direção da Globo adverte equipe da GeTV após divergência sobre Palmeiras.

A Rede Globo advertiu a equipe da GeTV, após uma publicação que ironizava o Palmeiras provocar uma crise pública. A situação em questão envolveu a jornalista Luana Maluf, torcedora declarada do clube, e acendeu o alerta vermelho da direção de esporte da emissora carioca.

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Tudo começou quando o canal publicou uma postagem ironizando o fato de o Palmeiras ainda não ter conquistado um Mundial. O post fazia referência ao vice-campeonato de Flaco López, com a Argentina na Copa do Mundo.

Indignada, Luana Maluf reage

Após a repercussão do post, a jornalista manifestou o seu descontentamento em conversas privadas com colegas de trabalho. Em seguida, Maluf usou as redes sociais para manifestar o seu repúdio à postagem.





Nos Stories do Instagram, ela classificou a brincadeira como uma grande decepção e também respondeu às mensagens que recebeu de torcedores palmeirenses sobre o assunto.

"Entendo as centenas de mensagens que estou recebendo sobre o assunto. Só posso dizer que a minha revolta foi tão grande quanto a de vocês. Espero não ser demitida por esse post", escreveu Luana em uma das postagens.

Mais tarde, ela voltou a se pronunciar sobre o caso: "Claro que a parte da demissão foi brincadeira, sempre me deram liberdade para falar o que penso. O erro também foi admitido internamente e por isso a publicação foi excluída".





Resposta da Globo

A postagem polêmica foi apagada pela GeTV após o protesto da jornalista. Segundo a Folha de S. Paulo, com a grande repercussão, o caso chegou à direção de esportes da emissora, que advertiu a equipe do canal.

Segundo o veículo, a Globo orientou que situações dessa natureza sejam resolvidas internamente, sem exposição nas redes sociais.

Apesar de o erro ter sido admitido pela empresa, a situação em nada afetou a percepção positiva que a chefia da emissora tem do canal. Executivos, inclusive, destacaram que a GeTV registra bons números de audiência e atinge os objetivos estabelecidos durante lives no Youtube.