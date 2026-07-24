Reprodução/Internet Novela precisou ter cenas limadas na edição

Quando a realidade invade a ficcção, tudo pode acontecer. E nessa máxima, a TV Globo precisou apagar um incêncio daqueles nos bastidores de Quem Ama Cuida , novela de Walcyr Carrasco, após a exibição de uma sequência dramática sobre assédio sexual em que a identificação de uma entidade real ligada à advocacia acabou sendo exposta.

O detalhe de produção ganhou grande repercussão nas redes sociais e levou a emissora a revisar materiais já disponibilizados ao público, além de avaliar ajustes em cenas que ainda estavam previstas para ir ao ar.

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Tudo começou em uma sequência na qual Adriana (interpretada por Leticia Colin) presencia Ademir (Dan Stulbach) assediando Suely (Julia Stockler). Durante a veiculação das cenas, placas com a marca da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) acabaram ficando expostas no cenário.





Incomodada com a exposição, a direção da associação prontamente contestou a vinculação de sua imagem ao episódio de assédio na trama, e encaminhou uma notificação extrajudicial à TV Globo, logo depois divulgou uma manifestação pública ressaltando sua sólida trajetória institucional.

De acordo com informações divulgadas pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a repercussão do caso exigiu uma força-tarefa técnica por parte da Globo para sanar o problema. O capítulo que continha as imagens da entidade foi rapidamente reeditado e substituído na dentro do Globoplay.

Mudanças nas cenas

Além disso, vídeos e chamadas comerciais da novela, que exibiam a marca no fundo das cenas foram retirados do ar, com a equipe de edição da novela eliminando quaisquer referências visuais à associação nos blocos de cenas já gravados.



Com as alterações realizadas pela TV Globo no material, as próximas sequências de "Quem Ama Cuida", relacionadas à denúncia formal de Suely contra Ademir, serão apresentadas ao público sem qualquer identificação de uma entidade real no ambiente da novela.