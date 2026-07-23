Reprodução/Record Repórter da Record é intimidado ao vivo

Os profissionais da Record Bahia foram intimidados ao vivo durante a cobertura de um crime brutal. O episódio se transformou em um verdadeiro momento de tensão para a equipe do Balanço Geral Bahia, da afiliada da TV Record.

O caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira (22), no bairro de Narandiba, em Salvador. A reportagem tentava mostrar os desdobramentos policiais do crime ocorrido em um bordel.

Durante a transmissão ao vivo, um homem apareceu em atitude agressiva e partiu para cima do repórter Ramon Lisboa e de seu cinegrafista. O indivíduo intimidou os profissionais da emissora e e xigiu que os equipamentos fossem desligados imediatamente.

Reprodução/TV Record Marcus Pimenta fica indignado





Gritando bastante, o agressor chegou a ameaçar que quebraria tudo. "Vou derrubar essa desgraça", disse o homem, que tirou até a camisa para chamar o profissional da TV Record para a briga.





Direto dos estúdios da emissora, o apresentador Marcus Pimenta acompanhou a confusão ao vivo e se indignou com a situação. Ele pediu que sua produção acionasse rapidamente a Polícia Militar.

"Cadê a polícia para pegar esse valentão? Chama a polícia, liga logo. Entra no carro, Ramon. Volta para o carro. Espera a polícia chegar para levar para a delegacia", disse o apresentador.

Mesmo intimidado, o repórter continuou seu trabalho. Ramon acalmou os ânimos e explicou ao homem que estava trabalhando e que era uma pessoa "da paz".





A polícia chegou a ser chamada pela equipe do canal; no entanto, não chegou a tempo e o homem em questão fugiu. Para manter a segurança dos profissionais, os jornalistas saíram do local.

Quem é Ramon Lisboa?

Reprodução/Instagram/@oramonlisboa Jornalista Ramon Lisboa





É um tradicional repórter de rua da Bahia. O jornalista cobre tudo o que acontece nas ruas de Salvador com reportagens ao vivo. Já passou por emissoras como a TV Aratu, afiliada do SBT no estado.

Atualmente é contratado da Record Bahia, em que continua fazendo o trabalho, cobrindo as notícias policiais da capital soteropolitana. O profissional também já apresentou o Cidade Alerta BA.