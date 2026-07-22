Edu Moraes/Divulgação Idade Real estreia no Domingo Espetacular neste domingo (26)

O Domingo Espetacular, da Record, estreia neste domingo (26) o quadro Idade Real, comandado por Marcio Atalla. A nova atração acompanhará a atriz Suzy Rêgo e o apresentador Gilberto Barros em uma jornada voltada à melhoria dos indicadores de saúde, com foco na redução da diferença entre idade biológica e idade cronológica por meio de mudanças de hábitos.

Ao longo dos episódios, os participantes não disputarão entre si. Cada um terá como desafio melhorar os próprios marcadores de saúde com acompanhamento multidisciplinar e orientações de Marcio Atalla, professor de Educação Física com especialização em Treinamento de Alto Rendimento e pós-graduação em Nutrição.

A proposta deé apresentar, de forma prática, como escolhas relacionadas à alimentação, atividade física, sono, controle do estresse e relações pessoais podem influenciar a idade biológica. Durante a temporada, Suzy Rêgo e Gilberto Barros passarão por avaliações e enfrentarão desafios definidos por Atalla. “São recomendações que cabem na vida das pessoas, sem fórmula mágica, sem prometer milagres”, disse.

Suzy Rêgo e Gilberto Barros comentam desafio

Segundo o especialista, o objetivo da atração é aproximar a ciência da rotina do público. “Meu objetivo é ajudar o público a fazer melhores escolhas no dia a dia, mostrando que é possível viver mais e, principalmente, viver melhor com mais saúde, autonomia e movimento. Informar com responsabilidade é o primeiro passo para transformar hábitos e impactar vidas”, afirmou.

Suzy Rêgo ressaltou que o projeto pode beneficiar tanto os participantes quanto os telespectadores. “A mentoria de Atalla e o protocolo desenvolvido por toda a equipe dele para melhorias na alimentação, atividades físicas, qualidade do sono, controle do estresse, valorização das relações humanas e uma variedade supercriativa de ferramentas para obter resultados relevantes e duradouros são muito valiosas para nós, participantes, e também para o público que recebe esse presente”, declarou.

Gilberto Barros também comentou a decisão de integrar o quadro do. “O desafio é enorme e vamos dar novas e boas prioridades para as nossas vidas. Aceitei entrar no Idade Real pelos brasileiros. Portanto, tenho certeza que nós iremos enfrentar tudo e vamos transformar nossas vidas, sem dor, grandes sacrifícios e, aos poucos, como nos ensinará o competente Marcio Atalla”, disse.