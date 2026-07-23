Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga passa mal após provar receita

Uma receita acabou viralizando nas redes sociais e provocou uma situação estranha no Mais Você da última quarta-feira (22). Ana Maria Braga afirmou que ela e boa parte de sua equipe passaram mal após experimentarem uma "barra de chocolate" preparada ao vivo com óleo de coco e cacau em pó. O Louro Mané chegou a brincar: "Metade da equipe está no banheiro".

Logo depois, Ana Maria ressaltou que sentiu uma coisa estranha no estômago. De acordo com ela, o problema pode ter sido causado pelo excesso de óleo de coco na receita.

Pra quem não está acostumado a comer óleo de coco, é muito pesado. Eu tô com uma dor de estômago danada. Eu não tenho dor de estômago. Ana Maria Braga

Juju Massaoka também concordou com a observação da veterana: "Parece que tem um tijolo no meu estômago", relatou.

Ana Maria aproveitou o momento para fazer uma provocação aos telespectadores sobre o ingrediente e que costuma evitar alimentos gordurosos.

"Dá um pouco de ânsia. Não estou acostumada a comer gordura e tenho certa restrição a alimentos muito gordurosos. Uma quantidade dessa, para mim, foi muito", frisou a apresentadora.

Louro Mané causou risadas no estúdio ao comentar o que aconteceu nos bastidores do matinal da Globo. "Metade da equipe está no banheiro", brincou o mascote de Ana Maria.

Por fim, a loira comenta que, para quem pretende refazer a receita em casa, é importante prestar atenção, especialmente devido às pessoas que não estão acostumadas a usar óleo de coco.

"Só estou chamando atenção porque tem gente aqui com dor de barriga. É só para avisar você a tomar cuidado. Se não está acostumado a consumir óleo de coco, não saia comendo uma barra inteira", disse a comunicadora.

Sobre o Mais Você

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas, ao longo dos anos, passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder absoluto de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané, ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas.



