Reprodução/Internet Globo definiu novo projeto para Cristianne Fridman

A Globo definiu o próximo projeto de Cristianne Fridman antes da estreia de Vidas Paralelas, novela curta inspirada no formato dos doramas e com argumento de Walcyr Carrasco. A autora também fará parte da equipe de roteiristas de Dias de Glória, folhetim das seis previsto para 2027. A produção acompanha uma jovem em busca de um sonho no futebol.

retornou recentemente à emissora após construir boa parte de sua carreira na Record. No novo trabalho, a autora fará parte do grupo de roteiristas de Carla Faour e Julia Spadaccini, responsáveis pela trama. A equipe ainda terá Gabriela Amaral, Camilo Pellegrini, Adriana Chevalier, Felipe Barenco e Eli Nunes.

Dias de Glória terá direção artística de Patricia Pedrosa e direção-geral de Luís Filipe Sá. A novela contará a história de uma jovem na década de 1940 que perde a mãe antes do começo da trama e fica órfã de pai nos primeiros capítulos. Ela deseja se tornar jogadora de futebol e enfrenta o preconceito da sociedade da época.

Vidas Paralelas segue em desenvolvimento

Antes de Dias de Glória, Cristianne Fridman segue envolvida em Vidas Paralelas, projeto criado a partir de um argumento de Walcyr Carrasco. A produção terá 40 capítulos, formato semelhante ao dos doramas, e chegará primeiro ao Globoplay antes da exibição na TV aberta. A obra faz parte da linha Globo Romance, voltada a histórias curtas de romance e superação.

Carreira de Cristianne Fridman

Apesar de informações anteriores indicarem uma possível suspensão por causa do investimento da Globo em novelas verticais, Vidas Paralelas continua em desenvolvimento. A emissora ainda não definiu o elenco oficial nem a data de início das gravações. Em 2025, a Globo produziu um piloto para avaliação interna da novela com direção de Adriano Melo.

A autora iniciou sua carreira no SBT em Dona Anja (1996). Na Globo, a novelista começou como colaboradora de roteiros em produções como Gente Inocente (2000), Malhação (2001) e Coração de Estudante (2002). Em 2005, migrou para a Record, onde permaneceu até dezembro de 2022.

Durante os 17 anos no canal paulista, foi autora principal de diversas novelas, como Bicho do Mato (2006), Chamas da Vida (2008), Vidas em Jogo (2011), Vitória (2014), Jezabel (2019), Topíssima (2019) e Amor Sem Igual (2019).