Reprodução/Instagram/@caiqueverli Caíque Verli faleceu aos 33 anos

Morreu nesta quinta-feira (23) o jornalista Caíque Verli, aos 33 anos, da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo. O repórter foi encontrado no apartamento onde morava, em Vitória.

Caíque era natural de Carangola, em Minas Gerais. Uma equipe do Samu foi acionada por amigos que o encontraram nesta manhã. A Polícia Civil esteve no local e constatou a morte. As causas da morte ainda estão sendo investigadas.



Homenagens

Rafaela Marquezini, apresentadora do Gazeta Meio Dia, lembrou do profissionalismo de Verli ao realizar reportagens para a TV.

"Ele tinha muito cuidado com as fontes e respeito pela dor do outro. Tinha um faro apurado pelas notícias; era apaixonado por jornalismo. Vai fazer muita falta nas telas e na nossa redação", enfatizou.

"Ainda estou em choque. Recebi a informação do falecimento dele pouco antes de entrar ao vivo no jornal. Não consegui, chorei, fiquei aos prantos e ligando para os meus outros amigos de reportagem e cinegrafia da TV Gazeta para entender tudo. Caíque foi uma das pessoas que me acolheu quando cheguei ao ES. Quando morava no interior e vinha para a Grande Vitória, ele foi uma das minhas companhias do carnaval", disse Cristian Miranda, jornalista da TV Vitória, afiliada da Record no estado capixaba.

O repórter era formado na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Após a finalização do curso, começou a trabalhar na Rede Gazeta, com passagens pela rádio CBN Vitória.

A TV Gazeta, afiliada da Globo, divulgou uma nota de pesar:

"É com profundo pesar que a Rede Gazeta comunica o falecimento do jornalista e repórter Caique Verli. A família de Caíque já foi informada e está sendo acompanhada pela empresa em Minas Gerais, onde reside.

Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de profissão, a quem desejamos força e conforto.

Caique deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado.

As causas do óbito estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Espírito Santo. Informações sobre velório e sepultamento serão comunicadas oportunamente", disse o canal

A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF) também postou uma nota de pesar sobre o repórter.

"É com grande pesar que a PRF recebe a notícia do falecimento do jornalista Caíque Verli, (...) reconhecido pelo trabalho desenvolvido na área e sempre profissional e imparcial nas reportagens sobre ações da PRF. Manifestamos solidariedade e respeito nesse momento de dor, desejando que Deus conforte as colegas de profissão, familiares e amigos".



