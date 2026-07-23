Reprodução/Internet Globo renovou o contrato de Aguinaldo Silva até 2029

A Globo renovou o contrato de Aguinaldo Silva e garantiu a permanência do autor na emissora até o fim de 2029. Depois do desempenho de Três Graças (2025), exibida na faixa das nove, o escritor iniciou o desenvolvimento de uma nova sinopse para o principal horário de dramaturgia. A empresa ainda não definiu quando a futura novela chegará à programação.

Aguinaldo Silva entra na fila das novelas

O contrato anterior dehavia sido firmado apenas para a produção de Três Graças e termina no fim deste ano. Com o novo acordo, a parceria entre o autor e a Globo será estendida por mais três anos. Assim, o escritor passa a integrar a relação de autores cotados para futuras novelas das 21h. A renovação foi adiantada pela coluna Play, de O Globo.

Além do projeto de Aguinaldo Silva, a Globo avalia outras duas propostas de novelas para a faixa das nove. Uma delas tem autoria de Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo (2024). A outra produção analisada pelo canal tem a assinatura de Bruno Luperi, responsável pela atualização de Pantanal (2022). A emissora ainda não anunciou qual produção abrirá a próxima sequência de novelas do horário.

O retorno do autor à Globo aconteceu no fim de 2024, depois de quatro anos fora da emissora. Aguinaldo Silva deixou a empresa em 2020 após O Sétimo Guardião (2018). Posteriormente, voltou para escrever Três Graças, produção que alcançou boa repercussão e audiência, além de vencer o Melhores do Ano diante da nova versão de Vale Tudo.

Antes da estreia de Três Graças, o escritor afirmou que a nova parceria com a Globo acontecia sem ressentimentos. Em entrevista concedida ao jornal O Globo no início de 2025, Aguinaldo Silva declarou que "não tinha mágoa da emissora" e demonstrou otimismo em relação ao novo momento de sua carreira na empresa de comunicação.

"As pessoas que comandavam o processo que resultou no meu afastamento, por uma dessas ironias do destino, três meses depois também foram afastadas", contou ele. "Sempre disse que não tinha mágoa da Globo. Pelo contrário, devo muito. E ela também me deve. Estamos empatados e seremos felizes para sempre", disse o novelista.