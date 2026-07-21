Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga comandará o Chef de Alto Nível

A Globo bateu o martelo sobre a próxima temporada de Chef de Alto Nível, atração culinária comandada por Ana Maria Braga no horário nobre do canal. A atração contará com 18 episódios, cerca de quatro a mais que no ano passado.

O programa estreará em 27 de outubro. A grande final da atração está marcada para 17 de dezembro e contará com transmissão ao vivo, revelando o vencedor uma semana antes do Natal. No entanto, o número de participantes continuará o mesmo: 24 participantes em busca do título de novo nome da gastronomia.

Impulsionada pelos excelentes índices de audiência e pelo grande apelo comercial, a Globo expandiu o programa para a segunda temporada. O ritmo dinâmico dialoga com o público.





Como funciona o formato?

A atração é baseada no formato internacional Next Level Chef, criado por Gordon Ramsay, e traz uma dinâmica ainda mais intensa. A na Maria Braga segue no comando do programa, em uma rara aparição no horário nobre, fora do tradicional matutino Mais Você.

A competição terá 24 participantes divididos em três categorias especiais: chefs profissionais, amadores e cozinheiros famosos na internet. Eles serão avaliados por um trio de jurados consagrados no meio gastronômico: Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

Além de julgarem os pratos, os chefs também atuam como conselheiros de seus respectivos times, adicionando uma mistura de emoção à disputa.

Um dos pontos altos está no sistema de disputas em equipe. A cada episódio, os times competem individualmente, e o melhor prato garante imunidade para todo o grupo. Já os jurados dos outros times precisam decidir qual dos seus integrantes deve enfrentar a eliminação. A tensão aumenta diante da grande responsabilidade, exigindo muita estratégia.

A estrutura do estúdio também chama a atenção pelo alto grau de investimento. Por esse motivo, a cozinha possui três andares, e os ingredientes são transportados por um elevador. Os participantes que estão no topo têm acesso aos melhores itens, enquanto os demais precisam improvisar com as sobras. Nessa etapa, a regra "quem chega primeiro escolhe melhor" promete muita emoção na corrida contra o tempo.

Cada nível oferece novas possibilidades de trabalho: no andar mais alto, há uma cozinha sofisticada; no piso intermediário, uma estrutura industrial; já no subsolo, o ambiente é precário, com poucos utensílios e equipamentos, fazendo parte do desafio de mostrar uma possível superação ou volta por cima dos participantes.

A Globo também adaptou o formato ao incluir a figura de Ana Maria Braga como apresentadora. Na versão original, exibida pela Max, são os jurados que conduzem a atração, sem uma figura central.



