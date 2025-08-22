Reproduçao TV Globo Ana Maria Braga na final do "Chef de Alto Nível"

Luiz Lira foi coroado como o primeiro vencedor do "Chef de Alto Nível", reality apresentado por Ana Maria Braga na Rede Globo, nesta quinta-feira (21). Ele disputou o título contra os adversários Arika Messa e Allan Mamede.

Foto: Globo/ Beto Roma Luiz Lira vence a primeira temporada do "Chef de Alto Nível"





O campeão levará um prêmio de R$ 500 mil. Uma viagem aos Estados Unidos, além de uma mentoria exclusiva com o trio de jurados, Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, também estão entre as regalias destinadas ao cozinheiro.





"Eu não queria estar no lugar de ninguém. É uma decisão muito difícil. O que prevalece é a responsabilidade", disse a apresentadora da atração, fazendo mistério para revelar quem havia levado a melhor na última disputa da competição.

"Chega de suspense, pelo amor de Deus. Por decisão dos chefs, quem vence a temporada e ganha o título de Chef de Alto Nível é Lira", anunciou ela, que também é vista nas manhãs da Globo, no comando do "Mais Você".

Em seguida, o participante não conseguiu conter a emoção e agradeceu pela oportunidade, bem como pela confiança dos jurados, considerados figuras de autoridade no ramo da gastronomia. "Estou muito feliz. Quero formar minha cozinha aqui no Brasil", contou.

Renovação

Responsável por elevar os índices de audiência na faixa, o "Chef de Alto Nível" fez uma ótima dobradinha com "Vale Tudo", novela que antecede o reality na programação. Por isso, a Rede Globo optou por renovar a atração de entretenimento para um novo ano.

A novidade foi confirmada pela própria Ana Maria Braga no fim do programa. "A resposta é sim. Em 2026, nós faremos a segunda temporada do nosso delicioso 'Chef de Alto Nível'.", concluiu.