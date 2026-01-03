Reprodução/YouTube/Trailer oficial/Vitrine Filmes Wagner Moura em O Agente Secreto

Em 4 de janeiro ocorre o Critics Choice Awards, uma das premiações mais aclamadas do cinema e da TV norte-americana, e que costumar servir como termômetro para o Oscar. A 31ª edição será transmitida diretamente do Barker Hangar, em Santa Mônica, Califórnia, nos Estados Unidos.

Onde assistir ao Critics Choice Awards 2026?

A noite de gala já está movimentando toda a sena e aqui vai um guia para de como assistir ao Critics Choice Awards 2026 ao vivo e sem travar diretamente do seu computador, televisão ou smarthphone:

O TNT Brasil, fará a transmissão ao vivo a partir das 21h (horário de Brasília). Já o HBO Max, streaming oficial da premiação no Brasil, também fará a reprodução ao vivo da cerimônia norte-americana.

Horário: 21h (horário de Brasília).

Wagner Moura e o momento do cinema brasileiro

Uma das notícias que deixou o público do Brasil animado é a presença de Wagner Moura nesta edição do Critics Choice Awards. Pela primeira vez na história, um brasileiro contou com indicações em categorias de cinema e televisão na mesma edição.

Moura concorre a: Melhor ator, por seu papel no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Melhor ator Coadjuvante em Série Limitada ou TV, na série Ladrões de Drogas, da Apple TV+.





Vale ressaltar que, O Agente Secreto está disputando como Melhor Filme Internacional, reforçando o crescimento do cinema nacional nos principais prêmios do mundo audiovisual. Os brasileiros estão atônitos para acompanhar a premiação, além da valorização do produto em todo o planeta.

Concorrentes de Wagner Moura

Na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira, O Agente Secreto concorre com Foi Apenas um Acidente, A Garota Canhota, A Única Saída, Sirât e Belén: Uma História de Injustiça. Os nomes de peso prometem uma cobertura bastante acirrada.

Wagner Moura, na categoria de Melhor Ator, foi indicado ao lado de Timothée Chalamet (Marty Supreme), Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Blue Moon).

Na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para Televisão, pelo papel na produção, o ator disputa com Owen Cooper (Adolescência), Nick Offerman (Como um Relâmpago), Ashley Walters (Adolescência), Michael Peña (All Her Falut) e Ramy Youssef (Mountainhead).