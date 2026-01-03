Reprodução/Instagram/@florescilia Cilia Flores e Nicolás Maduro

Conhecida como "primeira-combatente" e considerada de "personalidade forte" na Venezuela, Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, foi capturada por agentes americanos durante um "ataque em larga escala" dos Estados Unidos, que atingiu alvos estratégicos na capital Caracas e em outras cidades venezuelanas durante a madrugada. A primeira-dama atua no governo venezuelano com ampla liberdade.

Cilia Adela Gavidia Flores de Maduro tem 66 anos e, desde 2016, é deputada pelo seu estado natal, Cojedes, na Assembleia Nacional da Venezuela. Cilia e Maduro mantinham um relacionamento desde a década de 1990, quando ela era advogada do então presidente Hugo Chávez, mas só se casaram em 2013.

Leia também: Plantão da Globo interrompe programação com ataques à Venezuela



Nascida em 1956, em Tinaquilo, Cilia Flores de Maduro é advogada especializada em direito trabalhista e penal. Entrou no chavismo em 1992, integrando a equipe de defesa jurídica de Hugo Chávez após uma tentativa frustrada de golpe contra o então presidente Carlos Andrés Pérez.





Flores construiu um capital político sólido, ocupando sempre cargos de alta hierarquia na administração pública da Venezuela. Foi a primeira mulher a presidir a Assembleia Nacional, entre 2006 e 2011, além de atuar como Procuradora-Geral da República entre 2012 e 2013.

Cilia Flores foi acusada de nepotismo por supostamente contratar parentes próximos em seu gabinete. Ela se defendeu afirmando ser vítima de uma campanha de difamação.

"Sim, minha família ingressou por méritos próprios; sinto-me orgulhosa e defenderei seu trabalho quantas vezes for necessário", disse ao jornal espanhol La Vanguardia.

Especialistas apontam Flores como uma conselheira influente e figura central na consolidação do poder de Maduro após a morte de Hugo Chávez. Embora seja bastante discreta, nos últimos anos sua influência tem sido considerada decisiva no Palácio de Miraflores.

Cargo de primeira-dama

Por anos, o cargo de primeira-dama não foi utilizado na Venezuela, já que Chávez estava divorciado. Quando Maduro assumiu o poder, intitulou Cilia como "primeira-combatente", alegando que o conceito tradicional de primeira-dama seria um "conceito da elite".

Estima-se que, nesse período, a esposa de Nicolás Maduro tenha acumulado um patrimônio líquido entre US$ 2 milhões e US$ 5 milhões. Em 2018, ela entrou na lista de sanções aplicadas pelos governos dos Estados Unidos e do Canadá, que alegaram que integrantes do entorno de Maduro eram importantes para a sustentação do regime.

Looks de Cilia Flores

Reprodução/Instagram/@ florescilia Cilia Flores em suas redes





Cilia Flores sempre foi amplamente conhecida por seus looks simples, mas carregados de simbolismos. Rotineiramente, a esposa de Nicolás Maduro utiliza cores vibrantes e fortes, como o azul e o vermelho, presentes na bandeira venezuelana.

Arraigada a um estilo mais soft, a loira costuma usar uma tiara, dividindo as madeixas loiras. Em seu perfil no Instagram, Cilia chegou a postar um vídeo no qual aproveita uma praia venezuelana ao lado do marido.

"Domingo de praia com a Cilia para começar a semana com as vantagens do MarCaribe. Como diz a música: Este mar é meu", a postagem foi feita em 2024 em collab.



