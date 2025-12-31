Reprodução/Divulgação/SBT Caio Álex apresentou o SBT Rio

O jornalista e ex-apresentador do SBT, Caio Álex, faleceu na última terça-feira (30), aos 52 anos em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o início de dezembro no Hospital Santa Isabel, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Alessandra Alves, irmã do jornalista, publicou nas suas redes sociais. "Caio vai levar sua alegria para o céu, porque aqui está doendo muito. Te amarei para sempre, Mozão, Miguel, meu amor. Obrigada por tudo: pelos tantos momentos bons, pelos momentos tristes e até pelas vezes em que a gente se aborrecia um com o outro, porque amizade de irmãos tem dessas coisas. Vai descansar nos braços do Pai", disse.

Kayo Alex, filho do apresentador, homenageou o pai em seu perfil social.

"Como descrever o herói que você foi? Como explicar as pessoas que nem todos usam capa? Obrigado por tudo, obrigado por todo apoio, abrigado por todo carinho, por todo amor e por tudo que fez por mim", frisou.





Trajetória de Caio Alex

Reprodução/SBT Caio Álex morreu aos 52 anos





Com 30 anos de carreira, Caio Álex iniciou sua trajetória como jornalista na Rádio Tupi. Na televisão, passou por diversos canais como CNT, RedeTV!, Band e SBT, onde ficou por cerca de 8 anos. Ela deixou o canal da família Abravanel em agosto de 2024.

No SBT Rio, Caio entrou para a história ao se tornar o primeiro apresentador negro a ocupar a bancada do telejornal - na época, interino no lugar de Isabele Benito. Era tido como "alegre e extremamente colaborativo" por sua equipe, afirmou um colega ao iG Gente.

Logo depois, o jornalista trabalhou como repórter na InterTV, afiliada da TV Globo em Cabo Frio, onde era contratado. No Carnaval, ele foi internado após um mal súbito. O estado de saúde era considerado gravíssimo, com complicações nos rins e pulmões. A alta veio dois meses de internação.

A InterTV publicou uma nota de pesar:

"É com imensa tristeza que nossa família Inter TV se despede hoje do repórter Caio Álex. Seu talento, dedicação e paixão pelo jornalismo deixaram uma marca que jamais será esquecida. Nossos sentimentos à família e amigos", disse o canal.

Velório

Em nota, a família informou que o velório acontecerá no Cemitério Municipal Santa Isabel, em Cabo Frio (RJ), no dia 31 de dezembro, das 8h às 16h.