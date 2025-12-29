Reprodução/Internet SBT encerrou o Bom Dia & Cia, mas manteve ibope em torno de 1 ponto

O tão esperado fim do Bom dia & Cia não mudou absolutamente nada nos índices do SBT: a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) continua com números na casa do 1 ponto em boa parte de sua programação matinal, agora preenchida exclusivamente por jornais com foco em notícias policiais.

Atravessando a maior crise de ibope de sua história, o canal passou praticamente toda a sexta-feira (26) com performance digna da cantiga infantil marcha soldado, apenas uma atração da rede conseguiu ter desempenho acima de 2 pontos na casa decimal, algo raríssimo.

Final de ano bom para a Record

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que oteve mais programas com o desempenho na casa do 1 ponto de média do que atrações vice-líderes em suas respectivas faixas horárias.

O canal fundado por Silvio Santos só conseguiu superar a Record com o The Noite (1,6), Operação Mesquita (1,0), SBT Podnight (0,8) e SBT Notícias (1,5), enquanto ficou na casa do 1 ponto transmitindo sete atrações, além das quatro já citadas, SBT Manhã (1,6), SBT Manhã 2ª Edição (1,8) e Rubi (1,8), que ficaram em 3º lugar.