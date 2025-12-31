Reprodução/TV Globo Corrida São Silvestre na Globo

A Corrida Internacional de São Silvestre chegou à sua 100ª edição, marcada por muita festa e tradição. A Globo fez a transmissão oficial da prova, que contou com 15 quilômetros pelas ruas do centro de São Paulo, na manhã de 31 de dezembro, reunindo milhares de corredores na despedida de 2026.

A transmissão pela emissora carioca garantiu excelentes índices de audiência. De acordo com dados obtidos pelo iG Gente, a atração exibida ao vivo pela Globo alcançou média de 8,6 pontos e liderança isolada, além de registrar pico de 9,6 pontos.





No entanto, os programas exibidos na sequência Bom Dia Brasil, Encontro e Mais Você, não conseguiram manter os índices herdados da corrida, que entregou com uma média de 8,5 pontos no último minuto de sua exibição.

O Bom Dia Brasil derrubou a audiência em quase um ponto, marcando 7,8. Já o Encontro, apresentado por Talitha Morete, registrou apenas 6,69 pontos. O desempenho foi ainda pior com o Mais Você, que, nesse último dia do ano, foi apresentado por Gil do Vigor e Tati Machado e marcou apenas 6,2 de audiência.

Na comparação entre a média da Corrida de São Silvestre e a do Mais Você, a queda foi de 27%. Ainda assim, a Globo manteve a liderança nos números. Os dados são referentes à Grande São Paulo.

Férias das titulares

As titulares do Encontro e do Mais Você seguem de férias. A apresentadora Patricia Poeta, de 49 anos, chegou a ser clicada curtindo uma festa em Noronha ao lado das irmãs Paula Poeta e Paloma Poeta. À frente do programa, Talitha Morete assumiu o comando.

Ana Maria Braga e o Louro Mané também seguem curtindo o recesso do Mais Você. Por isso, Tati Machado e Gil do Vigor assumiram a missão de substituir a veterana nas próximas semanas. Antes de viajar para os Estados Unidos, a loira chegou a comentar sobre o período de recesso.

"Estamos indo ver o Natal branquinho de neve. Viajar sempre dá aquele frio na barriga, uma mistura boa de expectativa, alegria e gratidão. Aproveitamos para desejar boas festas e um 2026 incrível para todos vocês, com saúde, esperança e motivos diários para sorrir", disse a mãe do Louro Mané.