O empresário Oscar Maroni, dono do Bahamas Hotel Club, faleceu aos 74 anos na manhã desta quarta-feira (31). A informação foi divulgada pelo próprio estabelecimento, por meio de nota oficial. Grande nome da vida noturna paulistana, ele sofria de Alzheimer e estava internado em uma casa de repouso.

Além de sua badalada trajetória no mundo noturno, Oscar Maroni participou de A Fazenda 7. Na atração da Record, o ex-peão permaneceu apenas uma semana, mas esse período foi suficiente para gerar diversas polêmicas.

Durante sua curta participação, ele provocou debates ao desagradar a participante Lorena Barueri ao afirmar que não existem homens fiéis e frisar que uma mulher "pode ser comprada". Na época, Maroni, que vivia um relacionamento aberto, chegou a sugerir um envolvimento com a peoa Bruna Tang.

"Vai ser lindo... Você é casada, eu sou casado. Vai gerar um buchicho maravilhoso", disse, causando desconforto em Bruna, que não gostou do comentário.


Em outro episódio, Maroni chegou a ficar nu em frente a mulheres no reality. Após tomar banho, ele trocou de roupa no quarto onde estavam Andréia Sorvetão e Babi Rossi. "Meninas, fechem os olhos", disse antes de subir o roupão.

Indicado por Diego Cristo para a roça, ele desafiou o ator a lutar contra um de seus filhos. "Ao rapaz ali que se acha muito macho [...], em São Paulo, em qualquer academia, desafio a enfrentar um dos meus filhos com regras e normas dentro de um ringue. Aí vamos ver quem é o macho", declarou.

Maroni foi o primeiro eliminado do reality show rural. Seu adversário, o cantor Roy Rosseló, recebeu 59,25% dos votos para permanecer na atração.

Objetivo por trás de A Fazenda

Em entrevista ao Pânico no Rádio, Oscar Maroni revelou o motivo de ter aceitado participar de A Fazenda 7.

"Eu estive na Fazenda para divulgar minhas empresas. Se você não aparece, você não fatura, e eu agradeço ao Edir Macedo pela oportunidade", disse Maroni. Ele ainda reforçou: "Também quis limpar minha imagem. Além disso, queria fazer um programa de televisão onde pudesse falar abertamente sobre sexo e política", disse.

Maroni também comentou as polêmicas vividas durante o reality da Record.

"Lá dentro, impliquei com a Lorena, que eu chamo de ‘mulher sintética’. Tudo nela é sintético: os peitos, a bunda, as unhas, os cílios. E, durante a minha eliminação, ela me xingou gratuitamente de 'filho da p*ta’' Achei um desrespeito; minha mãe não merece ouvir isso", contou.

Na atração da Jovem Pan, ele destacou que o convívio com profissionais do sexo o fez se apaixonar por três delas.

"Eu tenho 25 anos de noite, já me apaixonei por três profissionais do sexo. Mas elas fazem isso por necessidade e é um trabalho como qualquer outro. Ao invés de negociar empresas, elas negociam a fantasia, o sonho, o desejo, o toque de pele", disse.

O empresário ganhou ampla notoriedade por seus investimentos no setor de entretenimento adulto na cidade. Além de ser proprietário do Bahamas Hotel Club, também foi dono do Oscar's Hotel.

