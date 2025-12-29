Reprodução/TV Globo/SBT Gretchen bomba novamente nas redes sociais

Maria Odete Brito de Miranda, conhecida nacionalmente como Gretchen, construiu uma carreira marcante no cenário musical brasileiro. A eterna "Rainha do Rebolado", que também se tornou a "Rainha dos Memes", voltou a bombar nas redes sociais após milhares de usuários resgatarem e publicarem trechos da dona de Conga, Conga, Conga em seus perfis.

Durante sua participação em A Fazenda 5, Gretchen se tornou grande amiga da atriz Viviane Araújo, que acabou vencendo a edição do reality da Record. Na época, a cantora chegou a falar sobre a transferência de seu "legado" para a colega de confinamento, que ganhou até uma matéria especial no Programa do Gugu, intitulada "Viviane, a sucessora de Gretchen?".

Freak Le Boom Boom, Conga Conga, Piripipi e Tcha Tcha Tcha Boom Boom, foram alguns de seus hits que, segundo a própria artista, poderiam ser simbolicamente "passados" adiante. Em plataformas como X, Instagram e TikTok, o nome da Rainha do Rebolado segue em alta, sempre presente nos compartilhamentos dos fãs.

Resgatando memes, histórias antigas e até uma antiga rusga com Elis Regina, os admiradores de Gretchen movimentam a internet. Em uma entrevista, a cantora gaúcha chegou a dizer: "Dizem que sou a maior cantora do mundo, mas quem vende disco é a bunda da Gretchen", disse a artista em uma matéria publicada na revista Manchete sobre os 5 anos de sua morte, no ano de 1987. Na ocasião, a pernambucana havia vendido mais de 15 milhões de discos, enquanto Elis, 5 milhões.

O impacto cultural da artista é tamanho que diversos vídeos dela interpretando Freak Le Boom Boom, em participação no Planeta Xuxa, da TV Globo, no fim dos anos 1990, voltaram a circular com força na web.

Alguns fãs chegam a apostar que o eterno hit da mãe de Thammy será uma das músicas do Carnaval de 2026. Internautas também cogitam que o DJ Pedro Sampaio deveria lançar um remix da faixa para as festividades carnavalescas.

"Pedro Sampaio tá perdendo de não lançar a sequência de Freak Le Boom Boom com a Gretchen, né?", escreveu um usuário. "E quando o Pedro Sampaio lançar a sequência da Gretchen e virar o hit do Carnaval?", comentou outro.

Além de Freak Le Boom Boom, cortes de participações da cantora no programa Tudo É Possível, apresentado por Ana Hickmann na Record, também têm feito a alegria dos fãs nas redes sociais.

BOOM BOOM FREAK LE BOOM BOOM pic.twitter.com/25RwHsHZT0 — 𝒄𝒉𝒆𝒍𝒔𝒆𝒂 (@themadonnastan) May 21, 2025





"Cara, de verdade, acho que a Gretchen é o maior fenômeno cultural da história do Brasil. É inacreditável o hiperfoco que a gente tem nela. Ela está há uns 15 anos reinando soberana nos gifs da internet e, de tempos em tempos, surge um movimento que a traz ainda mais forte para a timeline", comentou um internauta.

Como pode ele relembrar todos os trejeitos da Old Gretchen né pic.twitter.com/dz4JZskvJV — PEDRAO (@Itspedrito) December 27, 2025









Em 2017, Gretchen foi convidada pela cantora norte-americana Katy Perry para participar do lyric de "Swish Swish". O convite partiu da própria Katy, que já conhecia a rainha dos memes e chegava a se divertir com os "estáticos" nas redes sociais, até chegando a comentar em alguns deles.

A jornalista Carla Bittecourt chegou a cravar que a diva pop poderá ser um dos nomes do Camarote do BBB26.