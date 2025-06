Reprodução/Instagram Bar do ator Daniel Erthal é fechado após denúncia no Rio

O ator Daniel Erthal, conhecido por seu papel em "Malhação", enfrenta mais um obstáculo em sua jornada como empreendedor. Dono do bar Ilha da Sede, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ele decidiu interromper temporariamente as atividades noturnas do estabelecimento após receber denúncias e multas relacionadas ao uso de cadeiras na calçada.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Erthal reagiu com resiliência: " Você mesmo que me denunciou por cadeiras aqui... R$ 1.400 em multas, você conseguiu. Portas fechadas! Mas não atrapalhou nosso sonho, me ajudou porque precisávamos de uma pausa."

O ex-galã anunciou mudanças no funcionamento do bar, que passará a operar durante o dia, com serviço de café da manhã, e terá eventos noturnos em datas específicas. "Vamos mudar a atmosfera. Espero reabrir no dia 12 de julho, reformado e ainda melhor", afirmou.





Desafios no empreendedorismo

A trajetória de Erthal como dono de bar vem sendo marcada por altos e baixos. No início do ano, ele viralizou como vendedor ambulante de bebidas durante o Carnaval e, posteriormente, inaugurou seu próprio estabelecimento. No entanto, os problemas não pararam por aí.

Recentemente, o ator teve seu carrinho de bebidas furtado em frente ao bar. Além disso, Erthal revelou que não obteve lucro ao vender drinks durante o show de Lady Gaga em Copacabana. Impedido de acessar a praia com seu carrinho, ele teve que comercializar as bebidas em uma rua próxima e não alcançou o retorno esperado. "Usei dinheiro do aluguel para comprar os produtos. Se soubesse que não poderia entrar, não teria feito", desabafou.

Novos rumos

Apesar das dificuldades, Daniel Erthal mantém o otimismo. "Se acha que me parou, você me potencializou", declarou, reforçando sua determinação em seguir com o negócio. A pausa forçada será usada para ajustes no espaço e no modelo de funcionamento, com a expectativa de atrair um novo público.