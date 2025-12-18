Reprodução/Instagram/@carollekker_ Carol Lekker e Maik Riksen

Carol Lekker, de 28 anos, surpreendeu os espectadores nesta quarta-feira (17), quando revelou o término do relacionamento com o holândes Maik Riksen. Especulações de que o namoro enfrentava uma crise começaram após a expulsão dela de "A Fazenda 17", reality rural da Record TV.

Durante participação no "Inimigo Secreto", promovido pelo "Link Podcast", a ex-peoa detalhou o caso. Segundo ela, a própria família foi quem aconselhou a separação.





"Quando saí, conversei com a minha família e minha família falou: ‘Olha, a gente acha que é melhor para você ficar sozinha, dá um tempo para a sua cabeça’. E realmente eu pensei: cara, para que eu vou querer um relacionamento agora? Eu tenho que priorizar isso aqui, eu sempre sonhei com isso aqui, foi o que eu sonhei, o que eu mais queria na vida", iniciou.

"Quando a gente estava lá confinado, o homem desceu, veio ao Brasil, comprou flores, trouxe anel, fez de tudo, porque existia um casamento que iria acontecer. Só que esse casamento não aconteceu porque eu fui convidada para a 'A Fazenda 17' e priorizei 'A Fazenda 17' ao invés de um casamento”, argumentou.

Em seguida, a famosa fez questão de assegurar aos espectadores que o término partiu dela. Ela ainda disse que, caso falem o contrário, irá expor capturas de tela das conversas que teve com o ex-namorado.

"Eu estou solteira... Deixando claro que foi um pedido da minha família, eu respeitei, aceitei. Ninguém me largou, eu tenho prints, não adianta falar [que quem terminou foi ele]. Não! Ninguém me largou, gatas", destacou.

Por fim, ela ainda pontuou que vai se dedicar ao trabalho. "Eu vou focar na minha carreira, aproveitar, eu sempre sonhei com isso. É o meu momento, não é o momento de macho", concluiu.

Por que ela foi desclassificada?

Carol Lekker foi expulsa de "A Fazenda 17" no dia 11 deste mês. Na ocasião, ela foi acusada pela produção de ter agredido Duda Wendling durante transmissão ao vivo do programa. O caso ocorreu após Duda pegar, sem autorização, uma maquete feita por Carol.



