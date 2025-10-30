Reprodução/Instagram/@wanessa Wanessa Camargo fala sobre boato de affair

A cantora Wanessa Camargo, de 42 anos, usou as redes sociais para comentar a notícia de que teria vivido um affair com Dan Reynolds, vocalista da banda norte-americana Imagine Dragons. Boatos diziam que os dois teriam ficado juntos no banheiro de um avião, na época em que a artista ainda era casada com o empresário Marcus Buaiz.

"Eu não costumo falar muito sobre fofocas, mas a de ontem foi tão bizarra! Primeiro, caí na risada, porque, quando vi a notícia, falei: ‘Quem é?’. Meus filhos amam Imagine Dragons, e eu também. Foi tão absurda a nota que saiu que fico até com vergonha de comentar", disse a cantora nos Stories.

Wanessa classificou a notícia como "absurda" e explicou que não conhece pessoalmente o artista.





"Ouvimos alguns absurdos sobre a gente, mas esse chega a ser engraçado. Só que deixa de ser engraçado quando tem um tom de que eu estava casada. Tenho dois filhos que estão nas redes sociais. Aí já não fica tão engraçado, é uma história sem pé nem cabeça", afirmou.

Na época, Wanessa era casada com o empresário Marcus Buaiz, de 46, com quem tem dois filhos: José Marcus, 13, e João Francisco, 10.

Em setembro, Wanessa e o ator Allan Souza Lima, 39, foram fotografados agarrados em um quiosque na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro. A famosa e o ator, que já vinham sendo alvos de um possível romance, confraternizaram com o elenco da "Dança dos Famosos" após as gravações.