Reprodução/SBT Silvio Sangtos e SBT News

Os estúdios da Vila Guilherme foram palco da tentativa de Silvio Santos em criar em 1995 o SBT News. Vejam que o nome era já desta época.

Silvio trouxe dos Estados Unidos dois consultores da ABC e um canadense de uma emissora do Canadá.

O projeto ficou no ar 20 dias em experiência na TV aberta, apresentado por

Quando Silvio Santos abortou o projeto, o mesmo grupo de americanos levou a mesma ideia para os Estados Unidos, contratando 20 brasileiros, incluindo Leila Cordeiro e Eliakin Araujo, além do jornalista chefe, Marcos Wilson.

Nos Estados Unidos este projeto acabou sendo vendido para a CBS em espanhol. Até hoje existe este projeto que é o mais visto da língua hispânica.



Um portal de Web

Para apoiar o projeto do SBT News em 1995, Silvio Santos, por instrução dos consultores estrangeiros, criou o Portal O Sol. Mas de repente Silvio mandou acabar tudo alegando que o público dele não entendia nem o portal e nem o SBT News.

A Globo News não existia

Silvio Santos ao criar o SBT News em 1995 iria ser pioneiro, saindo na frente da Globo News que só foi criada em 15 de outubro de 1996. Então a Globo News acabou se utilizando de uma grife que foi em verdade criada por Silvio Santos.

Aliás, o nome SBT News brasileiro em verdade foi uma ideia pessoal do jornalista Albino Castro, de grande experiência na Europa e tinha sido chefe de redação da Tele Montecarlo, cujo jornal da noite na Europa se chamava TMC News.

A Tele Montecarlo tinha duas emissões, uma em francês e outra em italiano. O comando da área italiana era em Roma e o jornalista Albino Castro era o chefe em Roma. O nome lá era capo redatore. A TMC foi comprada por um mega empresário italiano e se transformou na Rede Set e existe até hoje.