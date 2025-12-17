Reprodução Instagram Anitta surpreendeu os fãs com novas fotos





Nesta última terça-feira (16), Anitta voltou a ser assunto nas redes sociais após aparecer com mais uma mudança marcante no visual. Internautas atentos apontam que este já seria o quarto “novo rosto” apresentado pela cantora em 2025, o que reforça sua imagem de artista em constante transformação. A nova aparência surpreendeu fãs e seguidores, que acompanham de perto cada fase estética da intérprete de "Girl From Rio".

Aos 32 anos, Anitta está aproveitando uma viagem pela Suíça ao lado de amigos próximos, entre eles a cantora Lexa, de 30, e a advogada e comentarista Gabriela Prioli, de 39. Em publicações recentes no Instagram, a artista apareceu curtindo o clima frio do país europeu enquanto compartilha momentos de descanso e lazer longe dos palcos.

As mudanças recorrentes na aparência da cantora, que envolvem cabelo, maquiagem e procedimentos estéticos pontuais, resultaram em transformações visíveis ao longo dos anos. No X, antigo Twitter, as reações do público se multiplicaram rapidamente. “Anitta tá de rosto novo novamente! Tô chocada”, escreveu uma usuária. Outra comentou em tom bem-humorado: “Amei o rosto dessa semana”. Já um terceiro perfil afirmou: “Confesso que nem me lembro mais como era a Anitta”. Também não faltaram elogios, como o de um fã que disse que a artista está “simplesmente belíssima, com rosto de 20 aninhos”.

Ao longo da carreira, Anitta nunca escondeu as intervenções estéticas que realizou. Rinoplastia, preenchimento labial, enxertos e outros procedimentos fazem parte de sua trajetória pública, sempre tratada com franqueza pela cantora. Em setembro deste ano, durante uma coletiva de imprensa, ela comentou sobre as frequentes mudanças na aparência. “Viram que eu fiz um novo rosto, eu sempre fiz procedimentos, é uma coisa que está na minha personalidade, e muita gente faz também, só que tem pessoas que preferem não falar e está tudo certo”, afirmou.

Na mesma ocasião, Anitta ressaltou que nem todas as intervenções chamaram a atenção do público. “Sou sempre bem honesta, teve outras vezes em que eu fiz, não virou notícia e ninguém nem percebeu”, completou.



