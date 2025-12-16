@zezedicamargo Zezé Di Camargo se esqueceu do que ganhou





Parece que Zezé Di Camargo se esqueceu do seu passado.

Em 2002, Zezé fez show na campanha de Lula (PT), com direito a foto sendo acarinhado por Lula.

A revista Veja conta que, na época, Zezé recebeu algo superior a 1 milhão de reais pelo seu trabalho.

E agora vem a pergunta.

Zezé tem memória tão fraca para um valor acima de 1 milhão de reais?

Será que o que ele faz não vale?

Tantos e tantos artistas já ganharam por shows com políticos que, no passado, isto era uma coisa normal.

Será que Zezé está com ciúmes de não ter ganho o mesmo que ganhava com o PT agora que apoia outro partido?

Cadê o dinheiro

Zezé Di Camargo sem querer levantou um fato que é a ideologia misturada com o dinheiro.

Os cantores sertanejos, que são os maiores cachês do país, de há muito tempo eram e são disputados por políticos que muitas vezes procuram demonstrar uma intimidade que sequer existe.

Mas pagam para isto e esperam a contrapartida da imagem vinculada.

Reprodução/@zezedicamargo Zezé di Camargo

Cachês pagos por emendas parlamentares

Recentemente, houve um site que publicou uma lista de cantores que teria recebido cachês vindos de emendas parlamentares de deputados.

Por eu não ter esta garantia da informação, eu não publiquei os nomes ainda.

Se um dia eu tiver a garantia desta revelação, então o meu público vai saber os nomes.

Um caso passado de Roberto Carlos

Nos anos 70, aconteceu uma coisa curiosa com Roberto Carlos, que já era o cachê mais caro do país.

Então, o Roberto foi contratado por uma pequena cidade para fazer um show em Praça Pública de graça para o povo.

O prefeito da época fez uma enquete na cidade se deveria gastar o dinheiro em alguma obra pública ou trazer Roberto Carlos para cantar de graça para toda a população.

E a população preferia ter o dinheiro pagando o cachê de Roberto Carlos.

Um ato insensato

Zezé Di Camargo já fez show para a campanha de Lula e já apareceu muito no SBT principalmente no programa de Hebe Camargo.

E foram muitas as vezes que a querida Hebe convidava Zezé para cantar e divulgar o seu trabalho.

Então, ser tão agressivo com uma emissora como o SBT, que jamais brigou com cantor algum e sempre deu espaço para os artistas divulgarem o seu trabalho, é, no mínimo, insensato.

Vamos escrever apenas a palavra insensato, que já está boa de ser escrita.