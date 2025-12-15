Reprodução/Internet Domingo Espetacular teve sua pior audiência desde 2023

O Domingo Espetacular viveu uma semana de caos no ibope: a revista eletrônica da Record, que não contou com a presença do apresentador Roberto Cabrini, teve os seus números dinamitados pelo confronto com a semifinal da Copa do Brasil, exibida em sinal aberto pela Globo.

O jogo, que terminou com a classificação do Corinthians nos pênaltis, emplacou um pico de 29,2 e esvaziou a audiência da Record, que não conseguiu se recuperar mesmo depois do apito final da partida.

Pior desempenho em quase dois anos

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que oteve a sua edição menos vista em quase dois anos.

A revista eletrônica comandada por Eduardo Ribeiro e Carolina Ferraz marcou apenas 4,6 pontos de média, índice suficiente para garantir a preferência de somente 8,0% das TVs ligadas na principal metrópole do país entre 18h27 e 22h30. Foi a pior performance do jornalístico da Record desde os 3,8 pontos obtidos na noite de 31 de dezembro de 2023.