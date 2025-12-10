Instagram / TV Pajuçara Postura de advogada de Babal Guimarães gerou debate nas redes sociais





O influenciador Babal Guimarães, irmão de Lucas Guimarães, se apresentou na manhã desta quarta-feira (10) à delegacia em Maceió (AL), após a Justiça decretar sua prisão pelo episódio de agressão contra a namorada, a modelo Karla Lessa, ocorrido no dia 28 de novembro. Imagens de segurança da área externa de um condomínio registraram o momento da agressão, o que motivou a ordem judicial.

Cabisbaixo, Babal chegou ao local acompanhado de sua advogada, Karol Toledo. A defensora tentou protegê-lo das câmeras enquanto repórteres buscavam declarações sobre o caso. Questionado pela imprensa, foi ela quem respondeu: “Ele não tem nada a dizer, não”. A postura, registrada por veículos presentes, rapidamente gerou reação nas redes sociais, dividindo opiniões e levantando críticas.

Entre os questionamentos mais recorrentes estava o fato de uma mulher representar juridicamente um acusado de violência contra a mulher. Diante da repercussão, Karol Toledo se pronunciou por meio de publicações nos stories do Instagram. “Sou mulher e não sou a favor de nenhum ato de violência contra a mulher. Como advogada, tenho um compromisso profissional com a lei e com os meus clientes e fiz um juramento quanto à minha profissão”, afirmou.

A defensora destacou ainda os ataques constantes sofridos por profissionais da área criminal: “Nossa classe vive sendo atacada exclusivamente pela área em que atuamos. Eu sei quem eu sou e quem eu não sou, e minha família e meus amigos também sabem. Isso é o que importa”. Ela também criticou comentários ofensivos: “Sobre os comentários feitos nas minhas fotos, que têm afetado a mim e à minha família, isso diz muito mais sobre quem os escreve do que sobre mim.”

Por fim, Karol repudiou a abordagem de uma jornalista durante a chegada à delegacia: “Não sou obrigada a permitir que uma jornalista coloque a câmera no meu rosto e depois tente dizer que não o fez. Estou no exercício da minha atividade profissional e exijo respeito a mim e a toda a advocacia criminal.”

O irmão do influenciador, Lucas Guimarães, também se manifestou publicamente. Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, ele disse repudiar o comportamento de Babal: “Eu deixei claro: ‘Cara, vai se tratar. Se você gosta de brigar, briga com homem, seu covarde’. Que bom que foi na rua, que mostrou… imagina se fosse dentro de casa? Eu passei quatro meses sem falar com meu irmão. Minha família nunca apoiou.”