Reprodução/ TV Globo Juliette no "Domingão"

Juliette Freire, de 36 anos, resolveu abrir o jogo sobre o futuro da carreira como cantora. Muitos internautas questionavam se a ex-BBB tinha desistido do sonho, já que o último álbum lançado por ela chegou aos tocadores há oito meses e a ex-BBB não falava de outros projetos.



Durante participação no podcast “Bonita de Pele”, apresentado por Jana Rosa, a paraibana detalhou o assunto. Segundo ela, a relação afetiva que sempre teve com a música foi afastada pelo sentimento de "obrigação".





"Quando lancei o último [álbum], notei que estava ficando muito mais pressionada, sisuda e triste do que feliz. Para mim, música é felicidade e leveza. Falei: ‘Peraí. Tenho que ressignificar isso’. Não estava dando conta de me entregar à música, e não estava me sentindo feliz. Aí dei uma segurada", explicou.

Não é um fim...

Embora tenha optado por fazer uma "pausa", Juliette não desistiu do sonho e afirmou que pretende retornar. Contudo, a campeã do "Big Brother Brasil 2021" não detalhou quando pretende fazer isso.

Apenas garantiu que, ao retomar a carreira como cantora, será com um projeto que traga felicidade para ela. "Quando eu voltar, vai ser com propósito, com uma coisa que me faça feliz e bem", enfatizou.

A famosa também entregou que tem se dedicado a outros aspectos profissionais. A publicidade para marcas de renome no mercado, bem como a apresentação do "Saia Justa" e o empreendimento em uma marca própria de maquiagem são os principais compromissos.

"Hoje, eu me dedico muito às minhas marcas. Tenho muita publicidade, graças a Deus. Hoje, sou apresentadora do Saia Justa [GNT], faço inúmeras coisas. Os principais são: publicidade, Saia Justa e minha marca de maquiagem. É uma tríade da minha rotina", elencou.



