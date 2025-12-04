Reprodução/Instagram/@susanavieiraoficial Susana Vieira fala sobre peru de fim de ano da Globo

A atriz Susana Vieira foi sincera mais uma vez ao receber uma homenagem na última quarta (3) com uma estrela na calçada da fama nos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Após reclamar do próprio salário, a veterana contou que o canal chegou a cortar o tradicional peru de Natal que os funcionários recebiam.

A famosa não escondeu a emoção de ganhar uma estrela e discursou 11 minutos para profissionais, colegas da casa e jornalistas. Ela chegou a brincar que não falaria muito, com medo de parar no Compliance da emissora, departamento que aponta possíveis desvios de conduta.

"Tinha o tal do peru do seu Roberto [Marinho, fundador da TV Globo]. Cortaram. Sabia, Amauri Soares? Mas não foi na sua gestão não, foi na de outro. A gente ganhava dois panetones, salaminho. Cortaram tudo", disse.





"Gente, como eu adorava aqui. Como eu adorava o peru do seu Roberto. Eu não me conformo", contou Susana.

"E o pessoal que tinha filho também recebia uns brinquedinhos. Mas, enfim, o país mudou, as coisas mudaram. A gente continua feliz de estar ainda empregado aqui. Me sinto grata. E o meu contrato é vitalício. Se vocês pensam que vão me pagar mais três ou quatro anos, vão me aguentar até os 100", reforçou.

Salário

A atriz Susana Vieira, amplamente conhecida por falar o que pensa sem papas na língua, comentou sobre a situação dos salários na TV Globo. Com um contrato vitalício no canal, a artista confessou que, em comparação com os salários do passado, seus rendimentos recentes diminuíram bastante.

O comentário foi feito em um vídeo postado nas redes sociais, no qual Susana aparece ao lado de um fã que resolveu relembrar um meme que fez muito sucesso há mais de dez anos. Ao fazer a atriz repetir a frase dita pela primeira vez no extinto Pânico na Band (2012-2017), o fã se surpreendeu com a atualização da mensagem.

No meme, Susana dizia: "Eu não me incomodo mais, meu amor, porque o salário tá aqui, meu personagem tá aqui, meu cabelo, R$ 6 mil. Eu tô felicíssima". Porém, ao ser questionada se o cabelo ainda custava R$ 6 mil, a atriz revelou que os fios "encareceram" e agora estão em R$ 10 mil, enquanto o salário não acompanhou o aumento.

"O cabelo era R$ 8 mil, já está em R$ 10 mil. O salário da Globo era aqui [disse, posicionando as mãos acima da cabeça], mas, devido a todos os movimentos da Terra, ao aquecimento global e ao 'Patati Patatá', deu uma grande diminuída", declarou Susana.

