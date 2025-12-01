Reprodução/SBT Patricia Abravanel abaixa as calças no Programa Silvio Santos

Patricia Abravanel viveu um momento para lá de inusitado durante o Programa Silvio Santos, do SBT, neste domingo (30). A apresentadora abaixou as calças para tocar piano junto ao convidado da atração, Lord Vinheteiro, que estava tocando o instrumento sem usar as mãos no quadro "Show de Calouros".

"Com todo o respeito, mas eu preciso ver como ele está tocando. Estou com medo, ai meu Deus. O que é isso, rapaz?", disse Patricia, rindo bastante. "Assim eu também toco. Vou tirar até as calças", disparou ela. Em seguida, ela abaixou mesmo a peça. "Vamos tocar. Toca o som, vai", completou.

"Aê, vão embora daqui! Vai, todo mundo embora, acabou o Show de Calouros! Vão embora daqui!", disse Patricia, levantando as calças, enquanto o público da plateia caía na risada.

Nas redes sociais, o público fez questão de comentar o momento que deixou os telespectadores atônitos.

"Melhor momento do programa. Patrícia realmente nos devolveu a alegria dos domingos no Programa Silvio Santos. Icônica", disse um. "Maravilhosa! Vi a figura do pai nela. Parecia que eu estava vendo o próprio Silvio Santos", comentou outro. "Autêntica e espontânea, talento na veia igual ao pai dela, maravilhosa", afirmou uma terceira.





Show de Calouros

Show de Calouros é um programa de auditório que foi apresentado pelo saudoso Silvio Santos (1930–2024) de julho de 1977 a 1996, tornando-se uma das atrações de maior duração do Programa Silvio Santos. Retornou recentemente, em 2024, como quadro da atração comandada por Patricia Abravanel.

O programa trazia o modelo básico de programas que faziam sucesso no rádio e marcaram a formação artística de Silvio Santos. Vários candidatos e artistas se apresentavam para uma bancada de jurados.

A atração voltou para a programação do SBT, agora como quadro do Programa Silvio Santos, sendo exibida nas noites de domingo, com apresentação de Patricia Abravanel e mantendo o formato original, com jurados convidados a cada semana.

Boa audiência

A atração sempre tem batido excelentes índices de audiência para a emissora. Constantemente, o Programa Silvio Santos com Patricia ocupa o segundo lugar e, muitas vezes, alcança o primeiro.

Os índices, são o suficiente para colocar o canal da Anhanguera na vice-liderança na média dia, das 6h às 00h00.

Perdi tudo com a Patrícia Abravanel tirando a calça e tocando piano com a ppk kkk #programasilviosantos pic.twitter.com/lVBhkjOSbl — Rola ou Enrola (@nemRolaOuEnrola) November 30, 2025



