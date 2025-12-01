Ratinho com anel ganhado de Silvio Santos
Ratinho,  de 69 anos, surpreendeu os espectadores neste domingo (30), quando usou as redes sociais para contar sobre um presente que ganhou de Silvio Santos.

Trata-se de um anel de luxo, cujo valor não foi revelado pelo apresentador. Segundo ele, o item foi dado pelo então dono do SBT em 1988, época em que Ratinho optou por sair da Record e retornar ao canal de Silvio.


Ratinho ainda pontuou que passou um tempo sem usar o objeto. Isso porque ele ficou perdido, mas agora foi encontrado e passará a ser um dos acessórios recorrentes do também radialista. 

"Muita gente está me perguntando por que passei a usar esse anel. Esse anel eu ganhei do Silvio Santos quando eu saí da Record e fui contratado pelo SBT. Mas eu coloquei em algum lugar e tinha perdido", começou  Ratinho.

“Agora, vou passar a usar esse anel, por causa da gratidão que eu tenho por alguém que me ajudou tanto”, completou o apresentador no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 8,5 milhões de seguidores.

Durante participação no "Ratinho: Sem Filtro", documentário lançado no serviço de streaming do SBT, o SBT +,  Ratinho ainda detalhou que Silvio precisou pagar uma multa para a Record. 

"Minha multa era de R$ 43 milhões. Nem o Silvio tinha esse dinheiro. Um dia, ele foi ao culto de Edir Macedo , na Igreja Universal, e se acertou por R$ 14 milhões", disse.

