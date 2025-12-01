Ratinho, de 69 anos, surpreendeu os espectadores neste domingo (30), quando usou as redes sociais para contar sobre um presente que ganhou de Silvio Santos.
Assista:
Trata-se de um anel de luxo, cujo valor não foi revelado pelo apresentador. Segundo ele, o item foi dado pelo então dono do SBT em 1988, época em que Ratinho optou por sair da Record e retornar ao canal de Silvio.
Ratinho ainda pontuou que passou um tempo sem usar o objeto. Isso porque ele ficou perdido, mas agora foi encontrado e passará a ser um dos acessórios recorrentes do também radialista.
"Muita gente está me perguntando por que passei a usar esse anel. Esse anel eu ganhei do Silvio Santos quando eu saí da Record e fui contratado pelo SBT. Mas eu coloquei em algum lugar e tinha perdido", começou Ratinho.
“Agora, vou passar a usar esse anel, por causa da gratidão que eu tenho por alguém que me ajudou tanto”, completou o apresentador no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 8,5 milhões de seguidores.
Relembre
Durante participação no "Ratinho: Sem Filtro", documentário lançado no serviço de streaming do SBT, o SBT +, Ratinho ainda detalhou que Silvio precisou pagar uma multa para a Record.
"Minha multa era de R$ 43 milhões. Nem o Silvio tinha esse dinheiro. Um dia, ele foi ao culto de Edir Macedo , na Igreja Universal, e se acertou por R$ 14 milhões", disse.