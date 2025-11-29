Luara Castilho é a nova contratada do SBT News, que estreia em 15 de dezembro
O SBT contratou Luara Castilho para integrar o time de jornalistas do SBT News, canal de notícias que será lançado oficialmente no dia 15 de dezembro. A profissional deixou recentemente a Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo, fundada por Boni.

No canal, a jornalista atuava como repórter e apresentadora do Link Vanguarda. A informação foi publicada pelo site Notícias da TV. Nas redes sociais, Luara Castilho contou que a decisão de sair da emissora não foi fácil, mas celebrou o novo ciclo profissional.

“Recebi uma nova proposta, resolvi aceitar e, em breve, eu conto para vocês qual é esse novo projeto. Mas eu estou passando aqui para agradecer sempre o carinho de cada um de vocês”, declarou a comunicadora, que também agradeceu colegas e chefes pelos últimos dois anos de parceria.

Jornalista destaca gratidão pela trajetória

Durante sua passagem pela Rede Vanguarda, Luara participou de coberturas regionais e chegou a colaborar com produções de alcance nacional, como Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Jornal da Globo e GloboNews. A comunicadora classificou esse período como marcante em sua trajetória. “Eu me sinto muito realizada por tudo que eu vivi aqui. Gratidão define”, disse.

