O SBT contratou Luara Castilho para integrar o time de jornalistas do SBT News, canal de notícias que será lançado oficialmente no dia 15 de dezembro. A profissional deixou recentemente a Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo, fundada por Boni.
No canal, a jornalista atuava como repórter e apresentadora do Link Vanguarda. A informação foi publicada pelo site Notícias da TV. Nas redes sociais, Luara Castilho contou que a decisão de sair da emissora não foi fácil, mas celebrou o novo ciclo profissional.
“Recebi uma nova proposta, resolvi aceitar e, em breve, eu conto para vocês qual é esse novo projeto. Mas eu estou passando aqui para agradecer sempre o carinho de cada um de vocês”, declarou a comunicadora, que também agradeceu colegas e chefes pelos últimos dois anos de parceria.
Jornalista destaca gratidão pela trajetória
Durante sua passagem pela Rede Vanguarda, Luara participou de coberturas regionais e chegou a colaborar com produções de alcance nacional, como Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Jornal da Globo e GloboNews. A comunicadora classificou esse período como marcante em sua trajetória. “Eu me sinto muito realizada por tudo que eu vivi aqui. Gratidão define”, disse.