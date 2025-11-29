Reprodução/Instagram/@creokellab Morre mãe de Creo Kellab

A equipe do ex-peão de A Fazenda 17, Creo Kellab, anunciou o falecimento da mãe do ator, Dona Iracy Pedro Horácio, após complicações decorrentes de uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. O comunicado foi publicado na manhã deste sábado (29).

Dona Iracy faleceu nesta madrugada em Juiz de Fora, Minas Gerais.

"A família e o ator pedem orações neste momento tão difícil e agradecem o apoio de amigos e fãs. O velório e o enterro serão realizados na cidade mineira, onde a família do ator reside", afirmou a nota.

Após ser expulso do reality show da Record, o ex-peão comentou sobre o delicado estado de saúde de sua mãe. Ele descobriu a gravidade do quadro quando ainda estava confinado.





A idosa foi encontrada desmaiada no banheiro e chegou a ficar em coma no hospital. Durante a cirurgia, a equipe médica precisou retirar um pedaço da região do glúteo. Dona Iracy também sofreu uma parada cardíaca.

"Eu tive outras preocupações. Minha mãe não tinha problema nenhum. Quando abriram para retirar o tumor, encontraram um problema muito maior. Ela me mandou uma mensagem dizendo que eu só deveria sair se o público me tirasse. O meu maior adversário no jogo era eu mesmo", desabafou o ator.

Expulsão de A Fazenda

A Record expulsou Creo Kellab de A Fazenda 17 após o participante agredir Fabiano durante uma dinâmica realizada ao vivo na última terça-feira (25). O ator acertou a cabeça do colega e foi comunicado da decisão de sua retirada logo após o encerramento oficial do programa. A emissora precisou retomar a transmissão para informar ao público que o peão estava fora da disputa.

Segundo o regulamento do reality da Record, atos de violência física resultam em expulsão imediata. A produção analisou o episódio antes de anunciar a decisão. A agressão ocorreu durante uma atividade entre os participantes e repercutiu negativamente nas redes sociais ainda durante a exibição da dinâmica. Fabiano foi atingido na cabeça e seguiu na competição.

Creo Kellab já havia passado outro momento delicado dentro do programa. Na quinta-feira (20), ele foi informado de que sua mãe, dona Iracy, precisaria passar por uma cirurgia e estava internada com um quadro que inspira cuidados. A direção do reality ofereceu a possibilidade de saída voluntária, mas o ator optou por continuar no jogo até ser expulso.