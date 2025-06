Reprodução/Internet SBT altera programação às pressas e prejudica afiliadas

O SBT voltou a alterar sua programação nacional sem qualquer tipo de aviso. Nesta terça-feira (17), a emissora decidiu, já com os telejornais locais no ar, ampliar em 21 minutos o fade da rede, espaço destinado à programação das afiliadas. A decisão beneficiou o jornal Alô Você, comandado por Luiz Bacci, que foi exibido até 13h36 na Grande São Paulo.

Segundo apuração da coluna, as afiliadas do SBT só foram informadas da mudança às 12h54 — apenas 19 minutos antes do horário inicialmente previsto para a entrada do seriado Chaves, às 13h15. Até o aviso, as regionais seguiam com a programação local baseada na previsão de término tradicional, que tem duas opções de virada: às 13h15, quando Chaves entra em São Paulo, ou pouco antes das 14h, com A Caverna Encantada.

Decisão prejudicou afiliadas

O curto prazo para adaptação causou problemas em diversas praças. Em Brasília, foi necessário recorrer a um episódio de Chapolin colocado no ar às pressas para cobrir o buraco na grade. Já em Belém, a afiliada optou por abandonar o planejamento e simplesmente passou a retransmitir o sinal direto da capital paulista, exibindo o Alô Você já em andamento.

O improviso reforça uma prática que tem se tornado comum na atual gestão de Daniela Beyruti e Mauro Lissoni: decisões de última hora que desconsideram o planejamento das afiliadas. Com tempo inferior ao da ampliação do fade, a comunicação tardia impediu ajustes eficazes nas grades locais, comprometendo a qualidade da exibição em várias regiões.