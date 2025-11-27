Reprodução/ TV Globo Pedro Bial e Fernanda Torres

Pedro Bial, de 67 anos, relembrou um dos relacionamentos mais famosos que teve. Entre os anos de 1982 e 1985 foi casado com Fernanda Torres, artista que anos depois se consolidou como a primeira brasileira a vencer um Globo de Ouro.



Durante entrevista ao podcast "Conversa vai, conversa vem", o jornalista falou da ex-mulher. "Ela me dá um baile, dá em qualquer entrevistador. Mas ela é um QI à parte", declarou o apresentador do "Conversa com Bial".





"É difícil. Sempre tento lembrar que não estou fazendo aquela pergunta só pela minha curiosidade, mas pela de quem está assistindo. Algumas coisas que estou careca de saber vou ter que perguntar", acrescentou.

O jornalista ainda enfatizou a dificuldade que tem em entrevistar figuras íntimas da vida dele, como ocorre com a filha de Fernanda Montenegro, ex-sogra dele.

"Ficar uma coisa muito íntima pode excluir um terceiro. Quando acerta, pode ser divertido, fica um sacaneando o outro, e o terceiro pode pegar carona e rir. No caso da Nanda, isso já aconteceu: ela me dava uma sacaneada; eu dava outra", prosseguiu.

Luto

Pedro Bial ainda falou sobre a morte da matriarca. Susanne Bial morreu em julho, aos 101 anos."Mas eu vivia o processo de morte de minha mãe ao mesmo tempo. Morreu em julho com 101 anos. Fez 101 anos no dia 3 e morreu no dia 4", lembrou.

"Mas já vinha pedindo para ir. Estava conversando sobre isso com ela, buscamos maneiras de abreviar. O Brasil tem essa lei defasada com relação à modernidade. Agora, o Uruguai já deu um passo, como sempre à frente do resto da América Latina", finalizou, em referência à morte assistida.