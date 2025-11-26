Reprodução/Instagram/@felipesimas Felipe Simas estará em segunda temporada de Tremembé

Felipe Simas foi confirmado na segunda temporada de Tremembé, série do Prime Video. O ator voltará a interpretar Daniel Cravinhos, condenado por assassinar os pais de Suzane von Richthofen, na trama que se tornou um fenômeno em todo o Brasil. As próximas gravações ocorrerão em 2026.

A continuação marca a volta de Marina Ruy Barbosa, que vive Suzane na produção. A nova fase da história irá acompanhar o processo de reintegração da personagem à sociedade após deixar a detenção.

O objetivo é mostrar como ela enfrenta o julgamento do público e tenta reconstruir a vida longe da cadeia.





Outro personagem importante é Elize Matsunaga, vivida por Carol Garcia, que permanece na trama. Agora em regime aberto, ela começará uma nova profissão, o que promete deixar o enredo bastante movimentado.

Os novos episódios ainda contarão com a chegada de dois presidiários: o ex-empresário Thiago Brennand e o ex-jogador Robinho, ambos condenados por crimes sexuais. A adição desses casos introduzirá novas tramas paralelas.

A história também trará Letícia Rodrigues como Sandrão, personagem que manteve relações com Elize e Suzane na cadeia e que havia sido condenada por participação no sequestro de um adolescente. Anselmo Vasconcelos, por sua vez, interpreta Roger Abdelmassih, ex-médico condenado por estuprar 37 pacientes em sua clínica.

As gravações dos novos episódios começarão em abril; entretanto, uma data exata será informada ao elenco no início do ano.

Condenação

Daniel Cravinhos foi condenado a 39 anos e seis meses de prisão pelo assassinato dos pais da então namorada Suzane von Richthofen, em 2002. Desde 2018, ele cumpre pena no regime aberto. Além dele, seu irmão Cristian e a própria Suzane foram condenados pelo crime. Dos três, Cristian é o único que continua preso.

Atualmente, Daniel trabalha em uma oficina de customização de motos e capacetes.