Reprodução/The Kelly Clarkson Show Wagner Moura e Kelly Clarkson

Wagner Moura sambou com Kelly Clarkson durante sua participação no programa The Kelly Clarkson Show, exibido nesta segunda-feira (24), nos Estados Unidos. O protagonista de O Agente Secreto fez questão de frisar que ama o gênero e convidou a apresentadora para arriscar alguns passinhos. Ela aceitou o convite e brincou com o desempenho do brasileiro: "Eu não sou tão sexy assim".

No programa, Wagner também revelou que integra uma banda criada na adolescência

"Toco nessa banda há 34 anos. Criamos quando tínhamos 15 anos, certo? E o nome da banda é 'Sua Mãe'", disse. Ao falar sobre seu gosto musical, ele citou The Cure e The Smiths, além de músicas populares do Brasil. Também mencionou Roberto Carlos: "É uma figura importante na América do Sul e um grande artista".





Agente Secreto

Wagner esteve no programa para divulgar o longa Agente Secreto e comentou sobre o contexto do filme. "Se passa durante a ditadura no Brasil, que foi de 1964 a 1985. O filme se passa em 1977, e eu interpreto um homem que está tentando se manter fiel aos seus valores quando tudo ao seu redor diz o contrário. Ele tem um filho, e a história toda gira em torno de tentar proteger essa criança", explicou.

A estreia da produção acontecerá na próxima semana nos cinemas dos EUA e tem atraído a atenção da crítica internacional. Especialistas argumentam que o longa é uma das produções com potencial para se destacar nas premiações de 2026, e Wagner Moura é citado como uma das apostas do ano.