Reprodução/ Instagram @gilbertogil Jimmy Cliff e Gilberto Gil

Gilberto Gil, que trabalhou com Jimmy Cliff nas vezes em que o ícone do reggae veio ao Brasil, na década de 1980, usou as redes sociais nesta segunda-feira (24) para lamentar a morte do cantor aos 81 anos.



"Jimmy Cliff influenciou e seguirá influenciando minha música. Obrigado por tanto", escreveu Gil no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 3,7 milhões de seguidores.







Relembre

Jimmy Cliff faleceu aos 81 anos, conforme informou sua família nesta segunda-feira (24). O cantor e compositor, consagrado como um dos maiores símbolos do reggae, vinha lidando com complicações provocadas por uma pneumonia e, antes de morrer, sofreu uma convulsão, segundo o comunicado divulgado por sua esposa, Latifa.

"É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, faleceu devido a uma convulsão seguida de pneumonia. Sou grata à sua família, amigos, colegas artistas e companheiros de trabalho que compartilharam essa jornada com ele", começou.

"A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele realmente valorizava cada fã pelo amor que recebia", acrescentou.

Latifa destacou ainda o cuidado recebido pelo músico: "Também gostaria de agradecer ao Dr. Couceyro e a toda a equipe médica, que foram extremamente solidários e prestativos durante este processo difícil", comentou.

Encerrando a mensagem, ela pediu compreensão do público neste momento doloroso. "Jimmy, meu querido, que você descanse em paz. Vou seguir seus desejos. Espero que todos possam respeitar nossa privacidade nesses tempos difíceis. Mais informações serão fornecidas posteriormente. Nos vemos, e nós vemos você, Lenda", concluiu.