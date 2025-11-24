Instagram/SBT Amiga de Ana Castela critica Virgínia Fonseca

Ana Luiza Sanches entrou no centro de uma discussão nas redes após criticar um vídeo publicado por Virgínia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe. A influenciadora, próxima de Ana Castela, comentou uma gravação em que Virgínia dubla um funk e provocou forte repercussão neste domingo (23).

Ana Luiza acumula mais de 500 mil seguidores e ficou conhecida por vídeos ao lado do humorista Jonathan Nemer. Os dois produzem esquetes curtas sobre situações cotidianas que alcançam milhões de visualizações.

Além do conteúdo humorístico, a influenciadora publica registros de viagens para destinos como Itália, Chile e Argentina. Ana Luiza também cria interações com seguidores por meio de “oráculos”, respondendo perguntas e realizando tiragens de cartas.

Amizade com Ana Castela e início da polêmica

A amizade entre Ana Luiza e Ana Castela é antiga e inclui viagens, bastidores de shows e comemorações, como o aniversário recente da sertaneja em Londrina. A influenciadora também esteve presente em apresentações da cantora em Portugal e em outros camarins no Brasil.

A polêmica começou após Ana Luiza criticar um vídeo em que Virgínia aparece dublando um funk de teor sexual. A influenciadora escreveu: “Três filhos nas costas e sujeita a esse papelão com um vídeo baixo desses”. O conteúdo traz a empresária cantando um trecho da música “Sofá, Breja e Netflix”.

A repercussão levou Ana Castela a emitir uma nota nas redes. A equipe da artista declarou: “Queremos reforçar que Ana Castela não tem qualquer relação com essa situação e não compactua com nenhum tipo de ataque, julgamento ou comentário negativo envolvendo outras pessoas. A artista sempre prezou pelo respeito e profissionalismo, e qualquer opinião externa, mesmo que venha de alguém próximo, não representa o posicionamento dela”.

Em resposta, Ana Luiza afirmou que suas críticas foram pessoais e não representam vínculos com a sertaneja. “Minha opinião é minha opinião como mulher, como Ana Luiza. Não me associem a outras pessoas, minhas amizades. Eu dei minha opinião como todo mundo que segue site de fofoca, tá ali para ver e dar opinião. [...] Você vem no meu direct ficar me mandando mensagem com palavras de ofensa, xingamentos? Aí é muito hipócrita”, declarou.