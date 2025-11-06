20th Century Studios Predador: Terras Selvagens

Novembro, chegou. E, o penúltimo mês do ano promete grandes estreias. Logo, na primeira semana, novembro já quis mostrar que não está aqui para brincadeira!

O décimo primeiro mês de 2025 está chegando com seis novas produções nas salas de cinema, entre obras ficcionais e animações. Podem achar que temos um número (um pouco) acanhado de novidades, porém, vale dizer que destas seis estreias, três são filmes de grande porte (!), que prometem atrair um considerável número de espectadores nessa próxima semana.

Vitrine filmes O Agente Secreto

Começando por O Agente Secreto (2025), de Kleber Mendonça Filho, com protagonismo do queridinho do Brasil, e cada vez mais bem-sucedido lá fora, Wagner Moura. O nome do cineasta pernambucano já está na boca das pessoas por mais de uma década, desde sua estreia em O Som ao Redor (2012). Ele continuou sedimentando o seu lugar, entre os grandes nomes do cinema atual, quando lançou Aquarius (2016), e depois, Bacurau (2019), seu último projeto ficcional e maior sucesso de sua carreira.

Não bastasse o nome de Kleber Mendonça Filho, ainda temos no pacote de O Agente Secreto, o brilho inconfundível de Wagner Moura, hoje, uma estrela internacional de muito respeito. Vale lembrar que o atual longa da dupla dinâmica, está muito bem cotado para a próxima temporada de premiações que está logo ali, virando a esquina.

Agora, para quem procura algo com mais ação, temos a estreia da ficção científica Predador: Terras Selvagens (2025), de Dan Trachtenberg, estrelando Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Este é o sexto filme live-action, o sétimo filme no geral e o nono da franquia Predador. O diretor Dan Trachtenberg retorna pela terceira vez na franquia, após os sucessos de O Predador: A Caçada (2022) e da animação adulta Predador: Assassino de Assassinos (2025).

Lionsgate Quando o Céu se Engana

Também se faz necessário pensar naqueles que querem assistir algo mais leve, para rir um pouco. Aí entra a comédia sobrenatural Quando o Céu se Engana (2025), de Aziz Ansari, e estrelando Seth Rogen e Keanu Reeves. Esta é a estreia de Ansari na direção, ele que é mais lembrado como o Tom Haverford da série Parks and Recreation e criador da série Master of None, da Netflix, pela qual ganhou diversos prêmios de atuação e roteiro, incluindo dois Emmys e um Globo de Ouro, que foi o primeiro prêmio recebido por um ator asiático-americano por sua atuação na televisão.

Warner Bros. Pictures Grand Prix: A Toda Velocidade

Para fechar, também temos uma animação estreando nesta semana, Grand Prix: A Toda Velocidade (2025), uma animação alemã criada para celebrar o 50º aniversário do parque temático alemão Europa-Park, estrelada pelos mascotes do parque, Ed Euromaus e Edda Euromausi.

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

O Agente Secreto (2025)

A obra de Kleber Mendonça Filho é um thriller político, ambientado em Recife, no ano de 1977, sobre Marcelo, um professor de tecnologia que tenta fugir de um passado misterioso e violento. Ele se muda para a cidade em busca de paz, mas acaba atraindo o caos que queria evitar, sendo espionado pelos vizinhos e descobrindo que o refúgio se tornou o oposto do que esperava.

Predador: Terras Selvagens (2025)

Num futuro distante, em um planeta remoto, um jovem Predador, rejeitado pelo seu clã, encontra uma aliada improvável em Thia e embarca numa jornada perigosa em busca do adversário supremo.

Quando o Céu se Engana (2025)

Um anjo bem-intencionado, mas inepto, chamado Gabriel, interfere nas vidas de um trabalhador em dificuldades e de um empregador cheio da grana.

Grand Prix: A Toda Velocidade (2025)

Edda, é uma ratinha que sonha em se tornar piloto de corrida e participar do Grand Prix. Para realizar seu sonho, ela assume o lugar de seu ídolo, o piloto Ed, disfarçando-se como ele. Com a ajuda dele, ela deve provar seu valor, enfrentando curvas perigosas, rivais implacáveis e as armadilhas na pista.

Honey, Não! (2025)

A detetive particular Honey O'Donahue investiga algumas mortes suspeitas, em Bakersfield, Califórnia, aparentemente conectadas à comunidade religiosa, liderada por um reverendo egocêntrico.