Maíra Cardi, de 42 anos, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (24), quando usou as redes sociais para dizer que foi ao hospitalar passar por alguns exames. A influenciadora ficou doente nos últimos dias e teme ter um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

"A médica pediu uma tomografia, uma ressonância, uma angioplastia, porque, como eu tenho trombofilia, pode ser alguma coisa de AVC, alguma veia. Parece que eu levei uma surra", começou no TikTok.





"Meu corpo inteiro dói, meu meu lado esquerdo todo dói, mas pode não ser nada, pode ser uma sinusite e eu estou muito cansada, muito debilitada, com sono. E estou febril também", completou.

A ex-BBB, contudo, negou fazer um procedimento de contraste, com medo de sofrer algum efeito colateral, principalmente porque está amamentado Eloah, filha dela e do empresário Thiago Nigro.

"Acabei de fazer a tomografia e e aí eles queriam fazer contraste, mas eu morro de medo de contraste. Primeiro que estou dando de mamar, depois que eu tenho alergia de camarão e já vi várias pessoas que morrem de contraste", disse.

"Recentemente teve um marido de uma conhecida minha que foi fazer contraste e morreu. Morro de medo, morro de medo. Aí eu não deixei fazer não", acrescentou.

Diagnóstico

Por fim, mesmo temendo o surgimento de um AVC, Maíra contou que o diagnóstico definido foi de sinusite. "Bom, resumidamente, é um quadro de sinusite aguda bacteriano", sintetizou.

"Evoluiu e aí eu vou ter que tomar antibiótico, porque evoluiu para um quadro bacteriano. Está bem inflamado, disse que todo o meu lado esquerdo, por causa dessa dor, com bastante secreção", concluiu.