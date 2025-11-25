Reprodução/TV Globo Ana Lúcia Torre chora no Encontro

No Encontro desta terça-feira (25), Ana Lúcia Torre chorou e disse estar enfrentando problemas de memória, além de se emocionar ao refletir sobre a carreira e o envelhecimento. Bastante sensível, a artista comentou que nem sempre consegue decorar os textos com a mesma facilidade de antes, mas afirmou que a maturidade trouxe uma nova perspectiva para o trabalho.

"Tenho o enorme prazer de fazer aquilo que faço. Acho que isso traz felicidade para as pessoas", iniciou.

"Não importa o trabalho que você tenha, nem a profissão que escolha… Eu dizia ao meu filho, quando ele era pequeno, para ele fazer o que gosta. Temos que encontrar felicidade naquilo que fazemos, porque trabalhamos muito", pontuou a atriz.





A artista contou que carrega muitas de suas personagens dentro de si, após anos de trabalho, e que a experiência a ajuda a lidar com a pressão. "Sinto que tenho mais tranquilidade para fazer meu trabalho. Não que eu chegue e faça com os pés nas costas, mas faço com muita vontade e empenho", ponderou.

A veterana disse que chegou a criar um combinado com um colega e com a plateia para quando acaba esquecendo algo da cena.

"Se por acaso eu esqueço alguma coisa e me atrapalho, eu olho para ele [pianista] e pergunto. É um combinado nosso e da plateia, porque digo que isso pode ocorrer", ressaltou.

"Apesar da disposição, às vezes a memória não é tão maravilhosa. É uma tranquilidade que a maturidade me deu, tanto no trabalho quanto na vida", ressaltou a eterna Débora de Alma Gêmea.

Ana Lúcia Torre também comentou sobre sua pouca aptidão com as redes sociais, além do impacto de um problema de saúde que enfrentou recentemente.

"Não tenho rede social aberta, nunca quis expor minha família. Trabalho, tudo bem. Mas eu tive um problema de saúde e, quando saí daquela situação, saí com tanta energia", frisou.