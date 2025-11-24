Reprodução/TV Globo Debora Ozório, Daniel Rangel e Jade Picon

Daniel Rangel, Jade Picon e Débora Ozório participaram do Encontro com Patrícia nesta segunda-feira (24). Os artistas falaram sobre Tudo Por Uma Segunda Chance, a primeira novela vertical produzida nos Estúdios Globo. Na atração, eles deram spoilers do que o público pode encontrar no folhetim.

"Tapa na cara, confusão e gritaria", disse Débora Ozório ao descrever a relação de Paula, sua personagem, com a vilã Soraia, interpretada por Jade Picon.

Os primeiros capítulos da trama serão publicados em todas as redes sociais da TV Globo na terça-feira (25). Jade Picon prometeu muitos babados que vão impactar os espectadores: "São muitos acontecimentos, vocês não têm noção", revelou.





"Faz menos de 10 dias. Espero que vocês amem, porque foi uma maratona, está sendo, para toda a equipe", disse Jade sobre a estreia da nova atração, reforçando que as gravações do projeto começaram há pouco tempo.

Sobre a trama

A história acompanha Lucas Trajano (Daniel Rangel), um jovem herdeiro e empresário de uma das maiores fortunas de São Paulo. Prestes a se casar com a designer Paula Magalhães (Débora Ozório), ele se vê diante de uma situação inesperada: Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal, é apaixonada por Lucas e fará de tudo para conquistá-lo e herdar sua fortuna.

O minidrama apresenta um novo panorama para o futuro das novelas. Com a chegada das plataformas de streaming, a TV aberta passou a disputar espaço e perdeu parte significativa de sua audiência diante das mudanças no consumo de entretenimento. Assim, a TV Globo, responsável por grandes obras da dramaturgia nacional, vem se adequando ao novo momento, buscando dialogar com o público e explorando diferentes formatos e temas.

Acompanhando uma tendência mundial, a emissora pretende alinhar-se a uma nova lógica de consumo no ambiente digital, explorando novas maneiras de contar histórias e de conquistar o público das telas.

Os primeiros lançamentos ocorrerão na TV Globo e no Globoplay, por meio de conteúdos gratuitos nas redes sociais e de modelos pagos na plataforma de streaming, incluindo a disponibilização de capítulos abertos ao público.