Reprodução/Internet Ione Borges morreu aos 73 anos, nesta segunda-feira (24)

Ione Borges, ex-apresentadora do Mulheres, da TV Gazeta, morreu aos 73 anos. A comunicadora foi uma referência dos programas femininos e símbolo da TV matinal. A informação foi confirmada por Claudete Troiano, com quem formou dupla na televisão.

Claudete Troiano utilizou suas redes sociais para prestar homenagem à amiga e ex-colega de trabalho. Em uma mensagem comovente, destacou a trajetória construída lado a lado com Ione ao longo de quase duas décadas.

“Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas”, escreveu a apresentadora. “Obrigada, minha linda e eterna parceirinha. Você segue viva na minha memória, no meu carinho e na história da nossa comunicação", disse.

Trajetória na televisão

Ione Borges começou sua trajetória pública como modelo nos anos 1960 e estreou na televisão em 10 de maio de 1972. Ao longo dos anos, ganhou destaque como apresentadora de programas voltados ao público feminino. A fase mais emblemática da carreira teve início em 1980, com a parceria ao lado de Claudete Troiano no comando do Mulheres em Desfile, na TV Gazeta, mais tarde rebatizado apenas como Mulheres.

A parceria foi apelidada de Parcerinhas e durou quase 16 anos. A dupla se tornou símbolo da programação matinal com estilo leve e acolhedor, estabelecendo um formato de revista eletrônica que influenciou diversos programas que vieram depois. Ione também esteve à frente de atrações como Ione (1999) e Pra Você (2002).